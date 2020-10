vor 4 Min.

Corona-Regeln missachtet: Gaststätten-Betreiberin in Babenhausen bekommt Anzeige

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Samstag rund 150 Gäste in einem Lokal in Babenhausen vorgefunden, die nicht ausreichend Abstand zueinander hielten. Nicht nur deswegen wird nun ermittelt.

Mit einem saftigen Bußgeld muss eine Gaststätten-Betreiberin in Babenhausen rechnen. Eine Polizeistreife stellte in dem Lokal gleiche mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Streife der Inspektion Memmingen in der Nacht zum Samstag, gegen 2 Uhr, in Babenhausen auf eine größere Gruppe aufmerksam, die vor einer Gaststätte rauchte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten weitere 150 Personen im Inneren des Lokals vor. Wegen der Gegebenheiten vor Ort konnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, heißt es im Polizeibericht. Auch Masken wurden demnach nur vereinzelt getragen. Die Gaststätten-Betreiberin erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Unbekannter verbiegt Kennzeichen an Polizeiauto

Doch damit nicht genug: Während die Polizei die Gaststätte kontrollierte, verbog ein bislang Unbekannter das amtliche Kennzeichen des davor abgestellten Dienstwagens derart, dass dessen Lesbarkeit nicht mehr gegeben war. Die Polizei Memmingen ermittelt auch in diesem Fall und nimmt Hinweise unter Telefon 08331/100-0 entgegen. (az)

