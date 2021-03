06:00 Uhr

Corona-Schnelltestzentrum in Illertissen geht am Montag in Betrieb

Ab der kommenden Woche gibt es ein Corona-Schnelltestzentrum in der Spitalstraße in Illertissen. Das sind die wichtigsten Informationen dazu.

Von Sabrina Karrer

Es ist ein weiterer Baustein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen: Am Montag, 8. März, nimmt auch in Illertissen ein Corona–Schnelltestzentrum seine Arbeit auf. Es befindet sich in den Räumen des Mehrgenerationentreffs in der Spitalstraße 12.

Betreiben wird es der Apotheker Dr. Frank Henle, der auch das erste Schnelltestzentrum im Landkreis Neu-Ulm in Bellenberg etabliert hat. "Dass Illertissen ein Schnelltestzentrum machen will, das wissen wir schon länger", sagt Kerstin Breymaier von der Stadtverwaltung. "Wir waren dann mit verschiedenen Apothekern im Gespräch."

Der Mehrgenerationentreff in der Spitalstraße bot sich als Räumlichkeit an, da er zentral gelegen ist. "Unser Café kann gerade eh nicht stattfinden", so Breymaier. Die Infrastruktur - etwa Kabinen, Desinfektionsmittelspender und die digitale Ausstattung - sei nun geschaffen.

Wann habe ich das Recht auf einen Gratis-Schnelltest?

Garantiert berechtigt für einen Gratis-Schnelltest ist nach Angaben der Stadt, wer eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Sie sind vom Gesundheitsamt per Anschreiben als Kontaktperson 1 klassifiziert

Sie teilen den Haushalt mit einer vom Gesundheitsamt als Kontaktperson 1 eingeordneten Person

Sie haben über die Corona-Warn-App einen Hinweis zur Testung bekommen

Sie arbeiten in einer Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens (Einrichtungen für behinderte Menschen, Pflege- und Reha-Betrieb oder Ähnliches), in welcher es eine Person mit bestätigter Corona-Infektion gibt oder innerhalb der vergangenen 14 Tagen gab.

In diesen Fällen ist die Testung laut Stadt schon jetzt kostenfrei. Ein schriftlicher Nachweis über die Benachrichtigung ist zum Test mitzubringen.

Wie verhält es sich mit den freiwilligen Gratis-Tests, die zum 8. März angekündigt wurden?

Aktuell werde geklärt, wie die Abrechnung erfolgen wird, teilt die Stadt Illertissen mit. Es könne wohl davon ausgegangen werden, dass die vom Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Testzentren rasch und unbürokratisch Gratis-Schnelltests anbieten dürfen.

Wann wird getestet?

Getestet wird dort von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr sowie zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich. Zum Test zugelassen werden ausdrücklich nur Personen ohne Krankheitssymptome. Wer hingegen unter Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall leidet, soll nicht ins Schnelltestzentrum kommen, so die Stadt, sondern zur weiteren Abklärung Kontakt mit dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117) aufnehmen.

Wie kann ich einen Termin vereinbaren und was muss ich zum Test mitbringen?

Terminbuchungen sind online unter www.apotheken-drhenle.de möglich. Menschen ohne Internetzugang können auch telefonisch unter der Nummer 07306/96100 einen Termin vereinbaren - aber nur, wenn dies tatsächlich der Fall ist. Zur Anmeldung im Testzentrum sollte man den Personalausweis mitbringen.

Wie erfahre ich mein Ergebnis?

Das Ergebnis wird innerhalb von 20 Minuten nach der Testung direkt per E-Mail - digital und passwortgeschützt - übermittelt. Es ist nach Angaben der Stadt geeignet für die offizielle Verwendung, etwa im Grenzverkehr oder für Besuche in Pflegeeinrichtungen und Ähnlichem. Wenn keine Möglichkeit zur digitalen Übermittlung besteht, kann man eine schriftliche Ausfertigung im Testzentrum nach spätestens 30 Minuten bekommen.

