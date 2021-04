Corona-Schnelltestzentrum in Illertissen zieht um

Das Schnelltest-Angebot auf dem Illertisser Wochenmarkt ist gut angekommen. Jetzt soll das Angebot in der Stadt erweitert werden.

Das Angebot kam gut an: Auf dem Illertisser Wochenmarkt konnten sich Besucher am Mittwoch kostenlos auf Corona testen lassen. Jetzt hat die Stadt angekündigt, dass die Aktion ausgeweitet wird.

"Nachdem das Testangebot auf dem Illertisser Wochenmarkt am vergangenen Mittwoch auf großen Zuspruch gestoßen ist und sehr gut angenommen wurde, soll dieses bei einem Inzidenzwert, der das anschließende Einkaufen im Einzelhandel zulässt, fortgeführt werden“, so Hauptamtsleiterin Kerstin Breymaier.

Ab jetzt jeden Mittwoch Schnelltests auf dem Wochenmarkt

Apothekerin Ingeborg Spranger hatte am Mittwoch erstmals ihr Testzelt auf dem Marktplatz aufgebaut. Die Betreiberin der Apotheke am Bahnhof freute sich über viel Zuspruch am ersten Tag. Anders als bei den Tests im Testzentrum neben ihrer Apotheke brauchten die Marktbesucher keinen Termin für die Testung.

Die niederschwellige Schnelltestung auf dem Wochenmarkt, welche künftig mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Teststand am Illertisser Marktplatz stattfindet, ergänzt das bereits vorhandene Testangebot in der Stadt Illertissen. Das soll nun auch weiter angepasst werden: Das Schnelltestzentrum werde zum Montag, 26. April, von der Spitalstraße 12 in die Ulmer Straße 5 umziehen. Grund dafür ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass die Öffnungszeiten erweitert werden und künftig keine vorherige Terminvereinbarung notwendig sein wird. Zur besseren Planbarkeit ist sie jedoch weiterhin unter diesem Link empfohlen.

Termine für eine Schnelltestung in der Teststation der Apotheke am Bahnhof müssen vorab telefonisch unter 07303/43904 vereinbart werden. Zudem bieten im Stadtgebiet aktuell die Arztpraxen Bailer/Sieber, Biesenberger/Kohlmann und Schütz neben den PCR-Tests auch kostenfreie PoC Antigentests an.

Die Liste der Teststationen im Landkreis Neu-Ulm inklusive Kontaktdaten und Öffnungszeiten gibt es unter diesem Link. (AZ)

Lesen Sie auch: