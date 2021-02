03.02.2021

Corona: So laufen Firmung, Kommunion und Konfirmation im Kreis Neu-Ulm

Plus Kirchliche Feste sind derzeit wegen Corona nur im allerkleinsten Kreis möglich. So gehen Pfarreien im Raum Illertissen mit Firmungen und Erstkommunionen um.

Von Zita Schmid

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es. In Corona-Zeiten ist das aktuell allenfalls im ganz kleinen Kreis erlaubt - auch dann, wenn es sich um kirchliche Feste handelt. So mussten die katholischen und evangelischen Pfarreien auch für die anstehenden Erstkommunionen, Firmungen und Konfirmationen, die vor der Pandemie traditionell mit gemeinsamen Gottesdiensten und Familienfeiern groß begangen wurden, teils Termine verlegen und umorganisieren. Die Pfarreien haben aber auch neue kreative Wege gefunden, um ihre jungen Gemeindemitglieder zu erreichen.

Verschobene Firmung und Kommunion: Diese Kinder sind betroffen

Im Februar hätte in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt eine Firmung stattfinden sollen. Sie wurde auf Ende Juli verschoben. Auch die Erstkommunionfeiern sind verlegt worden und nun an zwei Wochenenden im Juni geplant. „Die Entscheidungen haben wir im Pastoralrat getroffen“, erklärt Pfarrer Thomas Kleinle. Betroffen sind davon insgesamt 85 Firmlinge und 44 Kommunionkinder. Die Vorbereitungen für den Empfang der beiden Sakramente sind vorerst ausgesetzt. Treffen sollen erst wieder nach Ostern beginnen. In der Zwischenzeit will das Pastoralteam aber Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten. So sollen die Kommunionkinder unter anderem Unterlagen für eine Gruppenstunde zu Hause mit den Eltern erhalten. Die Pläne für die Zeit nach Ostern seien dann so ausgelegt, dass sie in jede Corona-Phase passen würden, so der Pfarrer. Ein vorgesehener „Versöhnungsweg“ beispielsweise könne im Freien und in der Kirche begangen werden.

In Vöhringen soll die Konfirmation im Mai stattfinden. Bild: Ursula Katharina Balken (Archivfoto)

In der PG Buch-Obenhausen wird im Februar eine bereits zurückgestellte Firmung stattfinden. „Die Firmung von 2020 wurde auf den 26. und 27. Februar verschoben“, sagt Christine Birle, pastorale Mitarbeiterin. Die im Oktober begonnene Vorbereitung müsse jetzt jeder zu Hause fortführen, erklärt sie weiter. Dazu hätten die 93 Firmlinge Material erhalten. Die Firmfeier findet an den zwei Tagen in je zwei Gottesdiensten statt. „Leider dürfen dazu nur die Firmlinge und ihre Paten kommen“, so Birle. Nur so könnten die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Erstkommunion wurde in der PG in den Juli verschoben. Auch hier will man nach Ostern wieder mit den Vorbereitungen starten.

Mit diesen kreativen Ideen arbeitet die Pfarrei in Illertissen

Ihre eigenen Fähigkeiten und Begabungen erkennen und daraus einen „Supercocktail“ mixen, den Gründonnerstag in einem gemeinsamen Gottesdienst online feiern und auch weitere Aktivitäten, die noch nicht verraten werden sollen – bei den Vorbereitungen zur Erstkommunion wurden für die Kinder in der PG Illertissen andere Methoden entwickelt und neue Ideen kreiert. Das berichtet Gemeindereferentin Christine Bunz. Die Feiern sind auf den Zeitraum nach den Pfingstferien und Sommerferien verlegt. Vorgesehen waren sie für April und Mai in eh schon kleinen Gruppen mit sechs bis acht Kommunionkindern.

Die PG Babenhausen hält an ihren Terminen für die Firmung und die Erstkommunion im März und April fest. "Die Kinder und Jugendlichen brauchen diese Feste, sie arbeiten lange darauf hin", sagt Pfarrer Thomas Brom. "Das wollen wir ihnen nicht nehmen." Dabei sei jedem bewusst, dass alles etwas anders ablaufen müsse - sei es die Vorbereitung, die neue Wege geht, oder der Tag an sich. So sind etwa mehrere Gottesdienste in kleineren Gruppen geplant.

Vorbereitung zur Konfirmation läuft über Zoom und App

Bei den Planungen für die Konfirmationen hat man in der evangelischen Kirchengemeinde Illertissen die Pandemie quasi gleich berücksichtigt. „Da Corona uns ja schon seit einem Jahr beschäftigt, haben wir den Konfirmandenkurs 2020/2021 von vorneherein zeitlich gestreckt“, sagt Pfarrer Hans-Joachim Scharrer. Dies, um Zwangspausen wegen Lockdowns einzuplanen. So wurden die Feiern, die in den Jahren zuvor immer an den Wochenenden vor Pfingsten stattfanden, diesmal für die 37 Konfirmanden gleich für Mitte Juli angesetzt. So lange wie nötig soll der Kurs über Zoom-Meetings und eine „Konfiapp“ stattfinden. Der Pfarrer hofft, dass es spätestens im zweiten Quartal auch wieder Präsenztreffen geben kann.

Firmung und Konfirmation 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Wörter Firmung sowie Konfirmation kommen aus dem Lateinischen „confirmatio“ und bedeuten „Befestigung“ oder „Bekräftigung“.

In der evangelischen Kirche ist es eine feierliche Segenshandlung. Die Segnung markiert den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter.

In der katholischen Kirche gehören Firmung, Erstkommunion und auch Taufe zu den drei sogenannten Initiationssakramenten. Das Wort Initiation bedeutet so viel wie Einführung, Aufnahme oder Eingliederung. (zisc)

In der evangelischen Kirchengemeinde Vöhringen wird die Konfirmation an den vorgesehenen Terminen 15. und 16. Mai stattfinden. Wie Pfarrer Jochen Teuffel berichtet, findet der Konfirmandenkurs mit den monatlichen Samstagsterminen online über Video-Konferenzen statt. Persönlich sehen würde man die Konfirmanden immer wieder bei den Sonntagsgottesdiensten, sagt er. Anstatt zwei großen Feiern werde es dann im Mai aber jeweils halbstündige Gottesdienste für je zwei Konfirmanden mit deren Familien geben, sodass auch hier die Abstandsregelungen eingehalten werden könnten. „Solche Konfirmanden-Paargottesdienste haben wir bereits letztes Jahr im Mai und September erfolgreich praktiziert“, erklärt Teuffel und betont: „Wir möchten in jedem Fall keinen Konfirmationsjahrgang verlieren.“ (mit stz)

