14.11.2020

Corona-Test: Neue Software im Einsatz

So funktioniert das Anmelde-System im Unterallgäu

Wer sich ab sofort zum Corona-Test im Testzentrum des Landkreises Unterallgäu anmelden möchte, tut dies über eine neue Software. Diese soll in erster Linie positive Ergebnisse schneller an das Gesundheitsamt übermitteln. Laut Eugen Lehner, Leiter des EDV-Bereichs am Landratsamt, ist die Software direkt mit dem Unterallgäuer Gesundheitsamt verzahnt. Alle Daten werden digital übermittelt. Auch andere Landkreise nutzen diese Software. So kann der Nutzer bei der Auswahl der Teststätte zwischen verschiedenen Orten wählen.

Nach der Anmeldung bekommen Nutzer eine E-Mail mit der Terminbestätigung und mit einem Begleitschreiben. Wichtig: Das PDF-Dokument mit der Terminbestätigung enthält einen QR-Code, der am Testzentrum gescannt wird. Der Code muss also ausgedruckt oder auf dem Handy vorgelegt werden. Ohne Code kann kein Test erfolgen. Zusätzlich muss die Person ihren Ausweis vorlegen.

Zur Online-Terminreservierung kommt man über die Homepage des Landkreises: www.unterallgaeu.de/corona. Notwendig für die Online-Terminreservierung sind eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer. Wer dies nicht hat, kann weiterhin telefonisch einen Termin reservieren unter (08261) 995-406. Die Nummer ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr und zusätzlich von Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr besetzt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu lag nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Freitag bei 183,02. Am Freitag waren 35 neue Corona-Fälle registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Unterallgäu auf 1381. (az)

Themen folgen