06:30 Uhr

Corona-Umfrage: Jugendliche sprechen offen über ihre Gefühle

Plus Knapp 500 Jugendliche haben sich an einer Befragung der katholischen Jugendstelle Weißenhorn beteiligt. Sie sprechen über Ängste und Hoffnungen in der Pandemie.

Von Jens Noll

Mit diesem Rücklauf hätte Daniel Rietzler nicht gerechnet. Bewusst breit gestreut haben er und sein Team von der katholischen Jugendstelle Weißenhorn die Befragung mit dem Titel "Jungsein in Corona-Zeiten - wie geht das?" Aber das letztlich knapp 500 junge Menschen aus den Dekanaten Neu-Ulm und Günzburg sowie Jugendliche aus einer Schule in Augsburg die Fragen beantworten, das hat den Jugendpfarrer, die Jugendreferentin Franca Heftrig, die Bundesfreiwillige Theresa Wiest und die Werkstudentin Gina Gänsler überrascht. Das Ergebnis ihrer Arbeit wird von sich reden machen, denn die Teilnehmer der Umfrage haben sehr offen geschildert, was sie in der Corona-Pandemie bewegt.

Themen folgen