05.11.2020

Corona-Update

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner hat laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Mittwoch im Unterallgäu 147,93 betragen – und war damit wieder etwas höher als am Vortag (133,48). Wie das Landratsamt vermeldete, liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle bei 273. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 31 Neuinfektionen hinzu. Insgesamt haben sich seit Mitte März 1107 Unterallgäuer nachweislich mit dem Virus angesteckt, 804 gelten inzwischen als genesen, 30 sind gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds befinden sich insgesamt 38 Covid-19-Patienten auf einer Normalstation, davon 13 in Mindelheim. Am Klinikum Memmingen werden momentan 19 Corona-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. (az)

