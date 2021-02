vor 29 Min.

Corona-Verstoß: Zu viele Personen in einem Haus in Grafertshofen

Die Weißenhorner Polizei prüft einen möglichen Verstoß gegen Corona-Auflagen in Grafertshofen. Und sie ermittelt wegen einer Beleidigung in Attenhofen.

Weitere Ermittlungen sind bei der Polizei Weißenhorn notwendig, um zwei Vorfälle in Grafertshofen und Attenhofen zu klären. In einer Angelegenheit geht es um einen möglichen Verstoß gegen Corona-Auflagen, im anderen Fall um einen Streit zwischen Mieter und Vermieter.



So überprüften die Beamten dem Polizeibericht zufolge nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein Haus im Weißenhorner Ortsteil Grafertshofen. Dabei trafen die Polizisten drei Frauen an, die wohl gerade einen Personalwechsel in der privaten Pflege organisierten. Keine der Frauen hat einen Wohnsitz in Deutschland. Ob die Frauen für ihre Tätigkeit eine Arbeitserlaubnis oder eine Anmeldung benötigen, überprüfen die Beamten derzeit noch.

Streit um Parkplatz in Attenhofen: Mieter beleidigt Vermieter

Außerdem klären sie noch ab, ob es sich um einen gewerblichen Aufenthalt handelte oder ob hier ein nicht zulässiger Besuch von drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten vorliegt. Letzteres wäre eine Verstoß gegen die geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Darüber hinaus hat die Polizei Weißenhorn am Wochenende ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Anlass ist ein verbaler Streit, der am Samstagnachmittag zwischen zwei Männern in Attenhofen ausgetragen wurde. Grund dafür waren nach Angaben der Polizei Unstimmigkeiten in einem Mietvertrag: So musste ein 43 Jahre alter Mieter sein Auto woanders parken, weil der gemietete Stellplatz durch ein Fahrzeug des Vermieters blockiert war. Infolgedessen beleidigte der 43-Jährige seinen 48-jährigen Vermieter auf üble Weise. (jsn)

