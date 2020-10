22.10.2020

Corona-Warnwert überschritten: Diese Regeln gelten jetzt im Kreis Neu-Ulm

Im Landkreis Neu-Ulm klettert der Inzidenzwert über 50. Damit gelten die bayerischen Regeln der Stufe Rot. Für die Grundschulen gibt es aber eine Ausnahme.

Von Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter

Im Landkreis Neu-Ulm gilt ab Freitag die Warnstufe Rot der Corona-Ampel: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 53,7 hat der Landkreis Neu-Ulm heute den Schwellenwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Zusätzlich zu den bisher schon geltenden Regeln der Warnstufe Gelb treten damit weitere Regelungen in Kraft. Eine Ausnahme gibt es allerdings für die Grundschulen.

Ab Freitag gilt im Landkreis Neu-Ulm: Es dürfen sich maximal fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten privat und im öffentlichen Raum treffen. Private Feiern sind mit maximal fünf Personen oder Mitgliedern aus zwei Haushalten erlaubt. Ab 22 Uhr gilt Sperrstunde, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

Corona-Warnstufe Rot: Das gilt jetzt an den Grundschulen

Nach dem Landkreis Unterallgäu will auch der Kreis Neu-Ulm eine Maskenpflicht für Grundschulen auch am Platz während des Unterrichts zum aktuellen Zeitpunkt nicht einführen. Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler in einer festen Klasse unterrichtet werden.

Dasselbe gilt für feste Gruppen, die schulische Ganztagesangebote oder eine Mittagsbetreuung besuchen. Aus Sicht des Landratsamtes sei das Infektionsgeschehen bis jetzt auf keinen größeren Ausbruch zurückzuführen, der in Zusammenhang mit einer Grundschule steht.

„Eine intensive Abwägung hat ergeben, dass wir bei insgesamt 316 Klassen und 6502 Grundschülerinnen und -schülern daher eine Maskenpflicht derzeit nicht für angemessen halten“, so Landrat Thorsten Freudenberger. Das aktuelle Infektionsgeschehen werde mit Blick auf diese Regelung täglich sorgfältig beobachtet. „Im Bedarfsfall werden wir umgehend reagieren und lokal oder landkreisweit Maßnahmen treffen“, kündigte Freudenberger an.

Abgesehen von den genannten Änderungen bleiben die bereits bestehenden Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wie die Maskenpflicht in Schulen, am Arbeitsplatz und in öffentlichen Gebäuden sowie für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen. Die Warnstufe Rot ist so lange gültig, bis der Landkreis das letzte Mal mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 auf der Seite des Bayerischen Gesundheitsministeriums genannt wird. Dafür muss der Inzidenzwert laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) als auch des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mindestens sechs Tage unter dem Wert von 50 geblieben sein. Ab dem Folgetag der letzten Nennung gelten dann wieder die Regelungen der Stufe Gelb.

Wirrwarr um die Corona-Zahlen: Landesamt aktualisierte Daten zwei Tage lang nicht

Die Frage, welche Corona-Zahlen tatsächlich gelten, war in den vergangenen Tagen nicht leicht zu beantworten. Das Landratsamt hatte, wie berichtet, seine tägliche Meldung der aktuellen Zahlen eingestellt, nachdem sich immer wieder Unterschiede zwischen den Werten aus dem Landkreis, den Angaben des LGL und denen des RKI ergeben hatten. Lediglich die Information, wie viele corona-positive Menschen aktuell im Landkreis Neu-Ulm in den Krankenhäusern betreut werden (derzeit drei) und wie viele davon sich auf Intensivstationen befinden (keiner) meldet das Landratsamt weiterhin immer mittwochs. Die Zahlen des LGL, auf die das Landratsamt stattdessen verweist, waren in den vergangenen Tagen jedoch auch nicht aussagekräftig. Auf der Webseite der Behörde wurden die Daten aus dem Landkreis Neu-Ulm wie auch aus den Nachbarlandkreisen Unterallgäu und Günzburg zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmittag nicht aktualisiert. „Wir sind da auch ziemlich ratlos“, räumte Kerstin Weidner, Sprecherin des Landratsamts Neu-Ulm, ein. Erst am Donnerstagnachmittag tauchten die neuen Werte aus dem Landkreis auf. Einen Grund für die Verzögerung konnte das LGL auf Nachfrage unserer Redaktion bis Donnerstagabend nicht nennen.

Kliniken im Unterallgäu reduzieren Besuchszeiten

Im Landkreis Unterallgäu ist die Sieben-Tages-Inzidenz erneut gestiegen und liegt jetzt bei 71,56. Gesundheitsamtsleiter Dr. Ludwig Walters appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die persönlichen Kontakte auf das notwendige Maß zu reduzieren. Die Kliniken im Unterallgäu reagieren ebenfalls auf eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises. So gilt, dass jeder Patient pro Tag nur einen Besucher empfangen darf – hierfür registrieren die Kliniken jeden Besucher. Auch Bewohner von Pflegeheimen im Unterallgäu dürfen täglich nur noch von einer Person zu einer festen Zeit besucht werden. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind zudem ab Freitag auf 50, unter freiem Himmel auf 100 Personen begrenzt.

Die Besuchsbeschränkung im Unterallgäu gilt für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften. Zu Besuch kommen dürfen Angehörige des eigenen Hausstandes,Ehegatten, Partner, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands. Minderjährige dürfen auch von den Eltern gemeinsam besucht werden. Die Begleitung von Sterbenden ist jederzeit möglich. Auch bei der Geburt darf stets eine Begleitperson dabei sein. Die Regelungen gelten,solange die Corona-Ampel im Unterallgäu auf Rot steht.

Veränderungen gibt es auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis: Dort gilt ab Freitag 23 Uhr als Sperrstunde. Damit einher geht auch ein Außen-Ausschankverbot. Der Grund: Ulm und Alb-Donau-Kreis liegen weit über dem kritischen Inzidenzwert von 50. Deshalb wurde diese Woche eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Landrat Freudenberger: Mit kühlem Kopf durch die Krise

Angesichts der nun verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens sagte der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), ihm sei klar, was der Bevölkerung abverlangt werde: „Aber ich kann nur um Verständnis bitten.“ Derzeit gebe es einige, die „laut“ seien, weil sie mit den Maßnahmen nicht einverstanden seien, „aber viele, die vernünftig und leise sind“. Trotz gewisser „Erregungsspitzen“ müsse natürlich auch offen diskutiert werden, sagte Freudenberger, aber: „Wir müssen mit kühlem Kopf durch die Krise kommen.“

Nach Ansicht des Landrats ist der medizinische Sektor aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Personal in den Gesundheitsämtern arbeite an seinen Grenzen und komme gerade noch so durch. Es gelinge weiterhin, Infektionsketten nachzuvollziehen und die Menschen in Quarantäne zu stecken, aber es bestehe die Gefahr, dass das in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sei, warnte Freudenberger.

