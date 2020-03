vor 32 Min.

Corona: Wirtschaft macht aus Not eine Tugend

Plus Grappa, Betten, Kontaktlinsen: Die Werbegemeinschaft Illertissen versucht, mit Lieferservices das Beste aus der Situation zu machen.

Von Anna Katharina Schmid

Leere Straßen, geschlossene Türen. Es sind nur wenige Menschen unterwegs. In den Schaufenstern der Geschäfte hängen Zettel, die auf die aktuelle Situation hinweisen: geschlossen wegen Corona. Eine verheerende Situation für Einzelhändler, für viele geht es um ihre Existenz. Was den Geschäften in der jetzigen Situation über die Runden helfen kann, ist ein Lieferservice. Wie bei Marco Arduini, der Besitzer der Weinbar L’Angolo in Illertissen. Der 33-Jährige versorgt seine Kunden seit vergangener Woche nicht nur mit Speisen, sondern auch mit Grappa, Wein, Prosecco und Gin.

