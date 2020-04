Corona bremst die Feuerwehr-Fusion

Plus Die Illertisser haben bereits zugestimmt, die Feuerwehr Betlinshausen als Löschzug bei sich aufzunehmen. Der künftige Zusammenschluss hat auch Auswirkungen auf das Führungsteam.

Die Planungen gibt es längst, die ersten Weichen sind schon gestellt – doch Corona macht auch der Feuerwehr Illertissen im Moment noch die Umsetzung ihrer Pläne schwer. Denn die Stadtfeuerwehr soll demnächst Zuwachs aus dem Stadtteil Betlinshausen erhalten. Dadurch sollen sogar die Betlinshauser Feuerwehrleute zu mehr Einsätzen kommen.

Wie das funktionieren soll, erklärte Illertissens Kommandant Erik Riedel in der Sitzung des Ferienausschusses des Illertisser Stadtrats. Das Gremium hatte nämlich nicht nur die Wiederwahl von Riedel als Chef der Wehr zu bestätigen, sondern erstmals auch die von zwei Stellvertretenden Kommandanten. Auch Stefan Träger und Tobias Staiger waren deshalb zur Sitzung erschienen. Den Grund für die neue Doppel-Stellvertretung nannte der Kommandant auf Bitten von Bürgermeister Jürgen Eisen selbst: Denn nicht zuletzt mit der Integration der Feuerwehr Betlinshausen als Löschzug kommen auf die Feuerwehrführung weitere Aufgaben hinzu. „Das ist nicht üblich, aber wegen der wachsenden Aufgaben, die unsere Wehr hat, hat der Kreisbrandrat einem größeren Team zugestimmt“, so Bürgermeister Eisen.

Im Stadtteil Betlinshausen falle es immer schwerer, die Feuerwehrführung auch zukünftig zu besetzen, erklärte Riedel den Stadträten. Deshalb soll die Betlinshauser Wehr, mit der Illertissen bereits sehr kameradschaftlich zusammenarbeite, als Löschgruppe in Illertissen integriert werden. „Es bleibt aber alles vor Ort, Feuerwehrhaus und auch der Standort des Fahrzeugs bleiben bestehen“, versicherte Riedel.

Die Führungsmannschaft der Feuerwehr Illertissen: von links Tobias Staiger, Erik Riedel, Wolfgang Staiger und Stefan Träger. Bild: Wilhelm Schmid

Die Illertisser übernehmen aber mit Verantwortung für Fahrzeug und Geräte. Gerade für die jungen Betlinshauser Feuerwehrleute werde die Mitarbeit dadurch noch attraktiver, erklärt der Illertisser Kommandant: „Bislang sind die Betlinshauser nur für ihren Ort zuständig und fahren nur dort Einsätze. Künftig würden sie natürlich weiter ausrücken, wenn vor Ort etwas ist, aber wir würden sie eben auch zu unseren Einsätzen dazu holen.“ Davon profitiert auch die Illertisser Wehr mit einer höheren Tagesalarmstärke – also der Zahl der Einsatzkräfte, die tagsüber verfügbar sind.

Das ist die Feuerwehr Illertissen 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Freiwillige Feuerwehr Illertissen ist mit 74 Aktiven und 18 jugendlichen Mitgliedern die größte Wehr im Stadtgebiet. Kommandant ist Erik Riedel. Als Stützpunktfeuerwehr übernimmt sie neben den Einsätzen in der Kernstadt die Unterstützung bei größeren Einsätzen in den Stadtteilen und den benachbarten Gemeinden. Das Einsatzgebiet umfasst auch die Autobahn A7 sowie die Bahnstrecke Ulm-Kempten. Nicht zuletzt durch die Iller samt Kanal muss damit ein breites Einsatzspektrum abgedeckt werden. Zudem führt sie Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren bei den "Illertisser Feuerdrachen" heran.

Das Gerätehaus an der Vöhlinstraße 1, in der Nachbarschaft des Rathauses, wurde im Jahr 1984 erbaut. Neben den Fahrzeugen und Geräten ist auch die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Neu-Ulm mit untergebracht. Hier werden Jahr für Jahr neue Feuerwehrmänner- und frauen für den Atemschutzeinsatz ausgebildet oder Unterziehen sich dem jährlich vorgeschriebenen Belastungstest. Momentan entsteht der Neubau des Gerätehauses an der Unterrother Straße.

Die Feuerwehr Betlinshausen steht unter der Führung von Kommandant Franz Münzenrieder. Die Stadtteilwehr hat ein Tragkraftspritzfahrzeug (TSF), Baujahr 2011, zur Verfügung. (az)

Die Stadtteilwehr verfügt über ein eigenes Fahrzeug, jedoch ohne Atemschutzausrüstung. Als Teil der Illertisser Wehr könnten die Betlinshauser Feuerwehrleute auch in diesem Bereich ausgebildet werden und Erfahrungen sammeln. Riedel sieht die Möglichkeiten der Fusion also auch „als Ansporn für die Jugend, dabei zu bleiben.“ Auch Übungen sollen in Zukunft gemeinsam stattfinden, nicht nur auf dem Gelände der Illertisser, sondern auch in Betlinshausen vor Ort. „Zumindest ab und zu soll der Löschzug aber auch alleine üben, damit eine gewisse eigene Freiheit erhalten bleibt.“

Die Illertisser haben dem Zusammenschluss schon zugestimmt

Den ersten Schritt zum Zusammenschluss haben die Illertisser schon im März gemacht, als sie bei ihrer Jahresversammlung kurz vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise der Aufnahme der Betlinshauser zustimmten. Doch diese konnten noch gar nicht abstimmen – denn seit Ende März hat der Kreisfeuerwehrverband alle Sitzungen und Übungen abgesagt. Ein klares Ja zu der vergrößerten Illertisser Feuerwehrspitze gab es auch vom Ferienausschuss des Stadtrats.

Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf das Einsatzgeschehen

Die Wehren hoffen darauf, dass bald die Versammlungen nachgeholt werden können und die Abstimmung auch in Betlinshausen erfolgen kann. Corona mache sich im Übrigen auch im Einsatzgeschehen der Illertisser Feuerwehr bemerkbar, so Kommandant Erik Riedel: „Im vergangenen Jahr hatten wir ja 230 Einsätze. Durch Corona ist es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger geworden.“

