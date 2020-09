00:32 Uhr

Corona hält die Domspatzen von Illertissen fern

Die Regensburger Domspatzen sollten in Illertissen auftreten – doch Corona macht die Pläne zunichte.

Stattdessen ist anderes Konzert geplant

Auf dieses Konzert hatten sich schon viele Illertisser gefreut: Die Regensburger Domspatzen wollten am 23. Oktober ihre Deutschlandtournee mit ihrem Auftritt beim Festival „Junge Künstler, Stars von morgen“ des Freundeskreises Kultur im Schloss beginnen. Doch daraus wird leider nichts, was nicht nur Fritz Unglert, Vorsitzender des Freundeskreises, sehr bedauert.

„Der Grund für die Absage ist Corona“, sagte Unglert im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Freundeskreis unternimmt (wie berichtet) größte Anstrengungen, damit die jährliche Konzertreihe trotz der Einschränkungen durch die Pandemie sicher stattfinden kann: Weil der angestammte Barocksaal zu klein für ein auf Abstand platziertes Konzertpublikum ist, weicht der Freundeskreis vor allem in die Kollegs-Aula aus. Dort können pro Auftritt 100 Personen zuhören.

Um das Illertisser Publikum ein wenig für den entgangenen Konzertgenuss mit den Domspatzen zu entschädigen, hat der Freundeskreis nun ein Zusatzprogramm vorgesehen, das am Samstag, 24. Oktober, um 19 Uhr, zu hören sein wird. Maximilian Hornung, weltbekannter Cellist, der schon sehr oft bei Konzerten in Illertissen spielte, kommt mit Sarah Christian, Violine (Preisträgerin des Leopold Mozart Violin-Wettbewerbs Augsburg), Wen Xiao Zheng, Viola (Solobratschist der Bamberger Sinfoniker) in die Kollegs-Halle. Auf dem Programm stehen Beethovens c-Moll Streichtrio und Mozarts Divertimento. (rjk)

Kartenvorverkauf über Fritz Unglert, Telefon 07303/7257 oder E-Mail fritz.unglert@gmx.de

