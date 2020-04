Corona kann Dietenheims Haushalt in die Quere kommen

Plus Dietenheim beschließt seinen Haushalt 2020. Unter normalen Umständen wären die Ergebnisse traumhaft. Doch es könnte sein, dass die Stadt nacharbeiten muss.

Ein ausgeglichener Haushalt, eine niedrige Pro-Kopf Verschuldung und das trotz großer Investitionen: Von Eckpunkten wie diesen kann manche Kommune nur träumen, aber die Stadt Dietenheim verabschiedete damit ihren Etat in ihrer Gemeinderatssitzung der letzten Aprilwoche. Ein großartiger Start ins neue Jahr - doch die Corona-Pandemie macht dem vielleicht einen Strich durch die Rechnung.

Wegen Corona: Vermutlich wird ein Nachtragshaushalt notwendig

Die Gemeinderatssitzung fand im Bürgerhaus Regglisweiler unter Beachtung aller Abstands- und Sicherheitsvorschriften statt. Die Bilanz ist gut: Ein ausgeglichener Haushalt mit einem positiven Ergebnis von knapp 300000 Euro sowie eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerade einmal 294 Euro pro Einwohner, wobei große Investitionen in den vergangenen Jahren getätigt wurden und auch weiterhin unterhalb der Ansätze abgewickelt werden.

Nun hören sich diese Zahlen wunderbar an, wenn da nicht die aktuelle Corona-Krise wäre. So kamen Bürgermeister Christopher Eh, Kämmerer Alfred Stoerk und die Fraktionssprecher nicht umhin, deutliche Warnungen auszusprechen. Man habe zwar, so Stoerk in seiner Vorlage, schon unabhängig von der Krise vorsichtige Ansätze gewählt. Genaueres könne man aber erst nach der neuen Steuerschätzung im Mai feststellen. Aus rechtlichen Gründen musste aber der Haushalt nun verabschiedet werden, wobei alle Beteiligten davon ausgehen, dass ein Nachtragshaushalt erforderlich sein wird.

Viele Wünsche werden nicht realisiert

Für die Mehrheitsfraktion „Unabhängige und SPD“ lobte deren Sprecher Toni Endler die Reduktion der kommunalen Verbindlichkeiten um 55 Prozent in den vergangenen sechs Jahren und die Tatsache, dass man immer schon darauf geachtet habe, „das Städtchen in Schuss zu halten“. Das würde sich nun auszahlen. Es gelte jetzt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wobei viele Wünsche in absehbarer Zeit nicht zu realisieren seien. Aber mit positivem Denken und weiterhin guter Zusammenarbeit aller Verantwortlichen könne auch die schwierige Zeit gemeistert werden, betonte Endler. Für die Fraktion „CDU und Bürgerliste“ schloss sich deren Sprecher Peter Beck kurz gefasst „vollumfänglich an“, sodass die einstimmige Verabschiedung nur noch eine Formsache darstellte.

Eine Voranfrage führte zu großen Diskussionen

Bei den anstehenden Baugesuchen führte insbesondere eine Voranfrage zu Diskussionen: Der Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Pfarrstraße im Stadtzentrum, so die nahezu einhellige Meinung des Gremiums, könne nur mit reduzierter Traufhöhe, unter Einhaltung eines Abstandes von 3,50 Metern zur südseitigen Straße „Am Stadtgraben“ und unter Beachtung der Stellplatzverpflichtung von 1,5 Plätzen pro Wohneinheit zum Tragen kommen. Eine weitere Bauvoranfrage zum Bau einer Wohnung auf einer hinter einem bestehenden Haus an der Lenaustraße liegenden Garage wurde abschlägig beschieden. Allen weiteren Baugesuchen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Die Sanierung des historischen Rathauses steht an

Für die weitere energetische Sanierung des historischen Rathauses wurde der Abschluss eines Architektenvertrages mit dem ortsansässigen Büro Graf beschlossen. Damit schuf die Stadt die Voraussetzungen für eine Förderung im Landessanierungsprogramm. Für den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Gemeinschaftsschule wurden weitere Arbeiten vergeben.

Im Rahmen der aktuellen Bekanntgaben führte Bürgermeister Eh aus, dass er anlässlich der Krisensituation einige Eilentscheidungen, insbesondere zu laufenden Baumaßnahmen, habe treffen müssen, was allseits Zustimmung fand. Besonders betonte der Bürgermeister, dass der Wertstoffhof und die Bauschuttdeponie wieder geöffnet seien. Er empfinde es deshalb als völlig unverständlich, wenn neben den regelmäßig geleerten Wertstoffcontainern wilde Ablagerungen von allerlei „Gruscht“ stattfänden. Der Bauhof, so Eh, müsse jeden Tag ausrücken, um diese zu beseitigen. „Es gibt keinen Grund für solche Ablagerungen und Verstöße werden hart geahndet,“ warnte der Bürgermeister.

Trotz Corona: Das Rathaus hat wieder geöffnet

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise gab Eh weiter bekannt, dass das Rathaus wieder geöffnet sei, dass aber vor Besuchen eine Terminvereinbarung empfohlen werde. Die erforderlichen Schutzeinrichtungen seien vorhanden und auch hier gelte Maskenpflicht. Er dankte der Bevölkerung für das gezeigte Verständnis im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen. Es habe sich alles gut eingespielt und es seien nur wenige Verstöße festzustellen. Die Spielplätze müssten leider vorläufig geschlossen bleiben. Aber es sei vorgesehen, den Badesee, unter Einhaltung aller Bestimmungen, auch heuer zu öffnen, sobald es die Situation erlaube.

Christopher Eh gab weiter bekannt, dass die Anfang März durchgeführte Bürgermeisterwahl inzwischen als rechtsgültig anerkannt sei; seine Verpflichtung auf die nächste Amtszeit werde in der Gemeinderatssitzung Mitte Juni erfolgen. Für die laufenden und bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen liege inzwischen der beantragte Zuwendungsbescheid in Höhe von 400000 Euro vor.

