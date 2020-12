vor 18 Min.

Corona klaut der Kirche Kommunionhelfer

Die Priester in den Kirchen werden bei der Kommunionausteilung von Ehrenamtlichen unterstützt. Doch in der Kernstadt Illertissen sind die Helfer derzeit Mangelware – auch hier macht sich die Corona-Krise bemerkbar.

Plus Aus Fürsorge lassen die Geistlichen ältere weltliche Mitarbeiter bei ihrer Aufgabe in den Gottesdiensten pausieren. Das stellt Illertissens Pfarrer vor Probleme.

Von Regina Langhans

Erst legt die Krise alles lahm, dann kehren die Aktivitäten nur vorsichtig wieder zurück, auch im kirchlichen Leben. Und dabei stellt Pfarrer Andreas Specker fest: Corona hat ihm die Kommunionhelfer geklaut. Beim Durchchecken der Liste nach Risikopersonen in der Pfarrei St. Martin in Illertissen ist gerade mal eine jüngere Person übrig geblieben für dieses Amt. Nun wird Verstärkung, genauer gesagt Nachwuchs gesucht.

Tatsächlich habe Corona das Personalkarussell ganz ordentlich in Bewegung versetzt, erklärt Pfarrer Specker, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Illertissen: „Wenn die klassischen Ehrenamtlichen, also die Gruppe der rüstigen Rentner, wegfallen, sind die Jüngeren gefragt, die aber berufstätig oder mit der Familie ausgelastet sind.“ In den Pfarreien der Stadtteile funktioniere es mit den Nachfolgern. Nur in Illertissen selbst würden jetzt dringend Kommunionhelfer gesucht.

Kommunionhelfer dringend gesucht: So kam es zu dem Engpass

Bisher konnte er auf zwölf Ehrenamtliche zählen, also drei Teams, wovon pro Wochenende je ein Helfer in den beiden Abendmessen und zwei Sonntagfrüh im Einsatz waren. Dementsprechend kam jeder nach zwei Wochen Pause wieder an die Reihe. Idealerweise sollte der Dienst sogar auf mehr Schultern verteilt werden. Dann wären die Zeitabstände größer und die Entscheidung zum Mitmachen fiele vielleicht leichter, kalkuliert der Pfarrer. Zugleicht beobachtet er in der Illertisser Kernstadt aber auch, dass „man offenbar verwöhnt“ sei, weil alles funktioniere.

Andreas Specker

Nicht zuletzt durch vergleichsweise viele Hauptamtliche. „Ein Luxus, der vielleicht nicht allen in der Pfarrgemeinde St. Martin bewusst ist.“

Bei näherem Hinsehen zeige sich nämlich oft, dass die Ehrenamtlichen als Erstes fehlten, was den Personalmangel in der Kirche angehe. Vor seinem inneren Auge hat der Geistliche schon die Festtage gegenwärtig, an denen sich in guten Zeiten bis zu 500 Besucher in die Stadtpfarrkirche drängten und Kommunionhelfer dringend gebraucht wurden. Coronabedingt würde es heuer weniger Leute, womöglich aber mehr Messfeiern an Weihnachten geben. Die Kommunionhelfer jedenfalls, erst recht mit Blick in die Zukunft, sollten in der Kernstadt nicht ausgehen, findet Specker. Andernfalls gebe es Warteschlangen, das gehe natürlich auch. „Es kommt ganz auf die Illertisser an, so einfach ist das“, betont er.

Die Interessenten erhielten in der Regel einen eintägigen Lehrgang in Augsburg mit Beauftragung durch den Bischof, informiert er. Derzeit bliebe es aber bei der Einweisung durch den Pfarrer. Der Termin mit dem Bischof würde nachgeholt.

Es entsteht der Eindruck, Kirche funktioniert ohne Ehrenamtliche

„Wir reagieren häufig erst auf Bedarf“, räumt Specker ein, da nehme er sich nicht aus. Ehrenamtliche fühlten sich mitunter über die Maßen lange verpflichtet, weil keine Jüngeren bereitstünden. Durch die reduzierte Zahl an Kirchenbesuchern treffe er weniger Menschen, um sie direkt auf die Übernahme eines Ehrenamtes anzusprechen. Online-Angebote seien zwar teils hilfreich, vermittelten andererseits aber schnell den Eindruck, Kirche funktioniere ohne Ehrenamtliche, so der Pfarrer.

Corona fordere zur Kreativität heraus, die aber schon im neuen Kirchenalltag eingekehrt sei: Durch freiwillige Ordnerdienste würden die Hygieneregeln sichergestellt, was wieder das Feiern der Messen ermögliche. Neue Gottesdienstformen wie etwa die Martinsspaziergänge für Kinder würden entstehen. Specker sieht auch positive Entwicklungen, vor allem, dass die Kirche nicht zum Stillstand und nicht zum Bankrott verurteilt sei: „Sind wir dankbar, dass unser Fortbestand nicht vom Verkauf von Tickets abhängt, wie es bei kulturellen Veranstaltungen der Fall ist.“

Gläubige müssen sich etwas gedulden

Dekan Martin Straub in Vöhringen weiß aus den umliegenden Pfarreien ebenfalls von Risikogruppen, die sich aus ihren Ehrenämtern zurückgezogen hätten oder pausierten, aber auch von gelungenen Generationenwechseln. Einen derart krassen Fall wie in Illertissen kenne er nicht: „Natürlich haben wir eine Fürsorgepflicht gegenüber Älteren, aber es geht auch jeder ein bisschen anders damit um.“ Straub gibt zu bedenken, dass Kommunionhelfer einen besonderen Dienst verrichteten, der eine innere Einstellung voraussetze und einer Beauftragung durch den Bischof bedürfe. Entsprechend kämen Pfarrer mancher Gemeinden, zum Beispiel in Illerberg, ganz ohne Kommunionhelfer zurecht. Oder die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, wo Thomas Kleinle auf eine Unterstützung bei der Kommunionausteilung wegen der Hygieneeinhaltung gerade ganz verzichten muss. So findet der Dekan auch: „Dann müssen sich die Gläubigen eben etwas gedulden.“

Diesbezüglich wären Pfarrer Specker vermutlich weniger geduldige Illertisser lieber, die sich stattdessen neben den Hauptamtlichen in das kirchliche Leben einbringen wollten. Der Theologe stellt in den Raum, „ob es nicht eine schöne Aufgabe sein könnte, als Kommunionhelfer einzusteigen“. Oder ist es doch Luxus? In Jedesheim jedenfalls würden sich Kommunionhelfer per WhatsApp bestens organisieren.

