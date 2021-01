vor 21 Min.

Coronaimpfung: Hilfe für Bellenberger Senioren

Die Generationenhilfe bietet Unterstützung bei der komplizierten Online-Anmeldung

Auch in Bellenberg bekommen die impfberechtigten Senioren nun Hilfe bei der Anmeldung für ihren Termin. Seit die Anmeldung im Landratsamt nur noch eingeschränkt telefonisch möglich ist, stoßen dabei viele ältere Mitbürger an ihre Grenzen.

In Vöhringen bietet eine ehrenamtliche Helfergruppe den Service seit rund zwei Wochen an. Die Bilanz dort fällt einerseits positiv aus, denn das Angebot wird gerne und viel angenommen. Andererseits gibt es auch ein negatives Fazit, denn der Anmeldeprozess erwies sich tatsächlich als eher kompliziert. So braucht für die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise jeder eine eigene gültige E-Mail-Adresse, die nur ein einziges Mal für die Anmeldung verwendet werden kann.

Wie der Verein Generationenhilfe Bellenberg und die Gemeinde nun mitteilt, will auch der Verein Hilfe bei der Terminvereinbarung bieten. So funktioniert das: Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch bei dem Seniorenbeauftragten der Kommune melden. Er bekommt dann einen Helfer zugewiesen, der die erforderlichen Daten im persönlichen Gespräch erfasst und den Meldeprozess durchführt.

Bürger mit nur einer E-Mail-Adresse und Bedarf für mehrere Anmeldungen können ebenfalls bei dem Seniorenbeauftragten Unterstützung anfordern. Unterstützt wird der Generationenhilfe-Verein bei seinem Vorhaben von Martin Heidl, dem Vorsitzenden der Freien Wähler in Bellenberg. (fwo)

Wer in Bellenberg Hilfe bei der Anmeldung für einen Termin im Impfzentrum braucht, kann sich an den Seniorenbeauftragten Jürgen Block unter der Telefonnummer 0174/3066065 wenden.

