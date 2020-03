16:35 Uhr

Coronavirus: Neunter Fall im Landkreis bestätigt

Bei einem weiteren Menschen im Landkreis Neu-Ulm wurde am Samstag die Coronavirus-Erkrankung bestätigt. Unterdessen häufen sich die Absagen von Terminen.

Von Rebekka Jakob

Dem Öffentlichen Gesundheitsdienst ist am Samstag ein neuer bestätigter Fall für eine Coronavirus-Erkrankung gemeldet worden. Das teilte das Landratsamt am Samstagnachmittag in einer Presseerklärung mit. Der Patient befindet sich demnach in häuslicher Quarantäne. Damit sind aktuell neun Fälle für eine Coronavirus-Erkrankung im Landkreis Neu-Ulm gemeldet worden.

Weitere Absagen wegen Coronavirus

Unterdessen haben weitere Veranstalter und Vereine Termine für die kommenden Tage abgesagt. Mehrere Sportvereine haben den Trainingsbetrieb komplett eingestellt, darunter der SV Betlinshausen und die Rehasportabteilung des TSV Illertissen.

Die evangelische Kirchengemeinde Illertissen hat nach der Absage des Ökumenischen Glaubenstags am 21. März nun auch den geplanten Trauerabend des Besuchskreises "Die Brücke" am Montag, 16. März gestrichen. Stattfinden könne dagegen die eigentlich im Rahmen des Glaubenstags vorgesehene Ausstellung "Was Promis glauben". (Mehr dazu lesen Sie hier: Kirchenfeiern und Vhs-Kurse entfallen) Ab dem 22. März, 11.30 Uhr (nach dem Gottesdienst) werden demnach zur Hälfte im Jochen Klepper Haus und zur Hälfte in der Christuskirche 150 Selbstaussagen von Prominenten zum Thema Glaube zu sehen sein.

Ausstellung in Weißenhorn wird virtuell geöffnet

Geschlossen bleiben wird hingegen die Ausstellung zum Franz-Martin-Kuen-Kunstpreis 2020 im Weißenhorner Heimatmuseum. Grund dafür seien die im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorgesehenen Verhaltensempfehlungen und die Fürsorge gegenüber den ehrenamtlichen Aufsichten im Museum. Als kleiner Ersatz sollen jedoch die eingereichten Werke in den kommenden Wochen auf der Webseite des Museums zu finden sein.

