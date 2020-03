13:53 Uhr

Coronavirus in der Region: Zahl der Fälle steigt

Die Landratsämter melden vier neu Erkrankte im Unterallgäu, zwei im Landkreis Neu-Ulm. Menschen mit medizinischen oder pflegerischen Sachkenntnissen sollen sich bei den Kliniken melden.

Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell insgesamt 18 Fälle einer Erkrankung am neuen Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Damit stieg die Anzahl der Erkrankten im Vergleich zum Vortag um zwei. Ein Mensch befindet sich in stationärer Behandlung, kein Coronapatient liege auf der Intensivstation. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen im Kreis Unterallgäu stieg am Mittwoch von 19 auf 23. Die Orte nannte das Landratsamt auf Nachfrage erneut nicht. Es gebe aber keine Häufung, es sei eine Verteilung über den ganzen Landkreis. Mit dem Test-Drive-in in Mindelheim hat das Gesundheitsamt im Unterallgäu die Zahl möglicher Corona-Tests von 50 auf 100 pro Tag erhöht.

Aufruf für Bürgerinnen und Bürger mit medizinischen oder pflegerischen Sachkenntnissen

Das Landratsamt Neu-Ulm hat unterdessen seinen Aufruf wiederholt, wonach sich Bürgerinnen und Bürger, die über medizinische oder pflegerische Sachkenntnisse verfügen, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeiten, bei den Kliniken unter der Telefonnummer 07309/870-1511 melden sollen. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) oder medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung sind gesucht. Sie können das Personal in den Krankenhäusern oder Praxen verstärken und entlasten. Es gehe dabei nicht um einen sofortigen Einsatz, sondern um die Vorbereitung für eine Lage, die den verstärkten Einsatz medizinisch erfahrener Kräfte gegebenenfalls erforderlich mache. Jede Anfrage und freiwillige Meldung werde auf geeignete Einsatzmöglichkeiten geprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass ältere Unterstützungskräfte nicht einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden. (az)

