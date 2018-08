vor 42 Min.

DFB-Pokalrunde zwei: SSV Ulm trifft auf Düsseldorf

Der Gegner für den Favoritenschreck SSV Ulm 1846 Fußball in Runde zwei des DFB-Pokals steht fest. Es ist wieder ein Bundesligist.

Das sensationelle Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ist in Ulm immer noch Gesprächsthema. Das heimische Donaustadion war mit 18.440 Zuschauern ausverkauft, die Stimmung war hervorragend. Dass Ulm am Ende auch noch den Sprung in die zweite Runde des Pokals schaffte, war das i-Tüpfelchen auf einem gelungenen Fußballsamstag.

SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf in Runde zwei des DFB-Pokals

Mit dem Erreichen der zweiten Runde begann die Vorfreude auf die Auslosung. Top-Mannschaften wie Bayern München oder Borussia Dortmund lauerten noch im Lostopf der Profis. Am Ende zog Losfee Gina Lückenkemper den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, auf den die Ulmer Spatzen wieder zuhause treffen werden. (gioe)

Themen Folgen