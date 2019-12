Da helfen, wo die Not groß ist: Ärztin aus Egg engagiert sich in Slum

Plus Ärztin Petra Sirch aus Egg an der Günz half sechs Wochen lang ehrenamtlich in einem Slum in Nairobi. Dabei erlebte sie Schicksale, die in Erinnerung bleiben.

Etwa fünf Kilometer vom Zentrum Nairobis entfernt beginnt das Mathare Valley: eine nicht enden wollende Landschaft zusammengezimmerter Wellblechhütten, Heimat von – je nach Schätzung – zwischen 400000 und 500000 Menschen und Teil des zweitgrößten Elendsviertels der kenianischen Hauptstadt. Ein Ort, an dem sich ein Großteil des Lebens auf den Straßen abspielt und an dem Aids, Tuberkulose und Malaria grassieren. Gegen diesen Slum hat Ärztin Petra Sirch aus Egg an der Günz für sechs Wochen ihren Arbeitsplatz in einer Memminger Hausarztpraxis eingetauscht.

Ihre Fähigkeiten als Medizinerin und ihre Überzeugungen als Christin waren für die 50-Jährige Antrieb, von Frankfurt aus den Acht-Stunden-Flug anzutreten, um in ihrem Urlaub ehrenamtlich in einer Gesundheitsstation der Organisation German Doctors zu helfen. Begleitet hat sie auch die Erinnerung an Zurückliegendes. Denn das Bedürfnis, „etwas herzugeben und sich für diejenigen auf der Welt einzusetzen, denen es nicht so gut geht“, hatte die Gynäkologin 2018 – damals mit der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica – schon einmal für vier Wochen nach Ostafrika geführt: in ein Krankenhaus in Uganda. „Damals kam ich sehr gedrückt heim.“ Wie die Zeit in Kenia will Sirch diese Erfahrung nicht missen – „aber dort war ich mit mehr Leid konfrontiert als in der Gesundheitsstation“. Schmerzlich für die Ärztin: „Wo man hier hätte helfen können, konnte man dort nichts tun.“

Das Team gab ihr Rückenwind

Probleme bereitete nicht allein die Lebenssituation der Menschen. Es fehlten – ebenso in Nairobi – zum Beispiel Geräte für Untersuchungen und auch bestimmte Medikamente. Gerade bei Patienten, die seit Langem an chronischen Bauch- oder Rückenschmerzen leiden oder weit fortgeschrittene Tumorerkrankungen haben, stoßen die Ärzte an Grenzen. „Ich konnte dann nicht unbedingt jemanden zur ausführlichen Abklärung ins Krankenhaus überweisen – oder auch zu weiteren Untersuchungen, die wir in Baraka nicht durchführen konnten. Davor musste ich immer sehr konkret abwägen, welche weiteren Untersuchungen oder Therapien in Anbetracht der Kosten, Möglichkeiten und Konsequenzen gemacht werden können.“

Petra Sirch half sechs Wochen lang ehrenamtlich in einem Slum. Bild: Verena Kaulfersch

Auch die Finanzierung muss geklärt sein, ansonsten gebe es – lebensbedrohliche Notfälle ausgenommen – keine Behandlung: Doch die meisten Patienten seien weder versichert noch besäßen sie das nötige Geld. „Nur etwa 30 Prozent der Menschen sind in einer angestellten Tätigkeit. Die anderen müssen sich von Tag zu Tag durchbringen.“ Pro Tag kamen etwa 40 Bewohner des Slums in die Sprechstunde zu Sirch: Bei etwa zwei Dritteln der Fälle stand sie Frauen als Gynäkologin zur Seite. Andere Patienten benötigten ihre Hilfe als Allgemeinmedizinerin, etwa bei Gelenkbeschwerden und Infektionen.

Rückenwind gab Sirch die Arbeit in einem gut vernetzten Team. „Es wird auch geschaut, dass die Kranken an der Therapie dranbleiben.“ Die 50-Jährige denkt „schon noch an den ein oder anderen und daran, wie es wohl weitergegangen ist“. In einem Fall gab es die Antwort per Handynachricht: Eine Übersetzerin hatte die Nachricht von einer glücklichen Entbindung an sie weitergeleitet. Vor Ort war für Sirch der Austausch mit Kollegen wichtig. Mit drei weiteren Ärzten lebte sie in einem Haus außerhalb des Slums. Die Lebenswelt dort hatte sie beim „Slum walk“ mit einem Sozialarbeiter kennengelernt. Auf dem Fußweg zur Unterkunft habe sie nie „ein ungutes Gefühl“ gehabt. Nur einmal, erinnert sie sich, „hätten die Wogen hochschlagen können“: Da im Slum illegal Strom abgezapft wurde, war dieser zwei Wochen lang abgestellt worden. Dagegen sollte eine Demo stattfinden. „An diesem Tag haben wir anderthalb Stunden früher aufgehört. Es lief aber friedlich ab.“

Ihre drei Kinder, das jüngste ist 17 Jahre alt, und Sirchs Ehemann stehen hinter dem Engagement, ebenso ihr Arbeitgeber. Auch darum, sagt sie, „kann ich mir gut vorstellen, das wieder zu machen“.

Die Organisation German Doctors

Zweck German Doctors ist eine in Entwicklungsländern tätige Nichtregierungsorganisation, die als Verein organisiert ist. Sie entsendet unentgeltlich arbeitende Ärzte zu Projekten auf den Philippinen , in Indien , Bangladesch , Kenia und Sierra Leone .



