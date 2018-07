vor 18 Min.

Damit der Nahverkehr im Unterallgäu in Fahrt kommt

Wie die öffentlichen Verkehrsmittel im Landkreis Unterallgäu attraktiver werden sollen.

Von Sandra Baumberger

Im Unterallgäu gibt es laut Statistik mehr Fahrzeuge als Einwohner. Dazu zählen neben Autos und Krafträdern zwar auch Anhänger, Zugmaschinen, Lastwagen und Busse, trotzdem sprechen die Zahlen dafür, dass im Landkreis die meisten mit dem eigenen Auto unterwegs sind und eher selten in Bus oder Bahn steigen. Mit der nun beschlossenen Fortschreibung des Nahverkehrsplanes würde der Kreistag das gerne ein Stück weit ändern: Der Plan, der in den vergangenen fünf Jahren umfassend überarbeitet wurde, soll zeigen, wie es um den Nahverkehr im Landkreis und in der Stadt Memmingen bestellt ist und vor allem, was man verbessern kann.

Laut Verkehrsplanerin Claudia Bohner-Degrell, die den Plan dem Kreistag vorstellte, sind der Landkreis und die Stadt insgesamt schon ganz gut aufgestellt – zumindest gemessen an den gesetzlichen Leitlinien, die allerdings aus dem Jahr 1998 stammen, also bereits 20 Jahre alt sind. Gleichwohl traten bei der jetzigen Fortschreibung – an der die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft, das Planungsbüro für Verkehr Bornkessel und Markgraf sowie ein Arbeitskreis mit Vertretern der Verwaltung, der Verkehrsunternehmen, dem Behindertenbeauftragten des Landkreises sowie dem ÖPNV-Beirat des Landkreises und dem ÖPNV-Arbeitskreis der Stadt Memmingen beteiligt waren – auch einige Schwachstellen zutage.

Als Beispiele nannte Bohner-Degrell etwa die Schülerbeförderung: Bei neu eingeführten „runden Tischen“ mit den Schulleitern sei es bereits gelungen, die Wartezeiten für die Schüler vor und nach Schulbeginn zu verkürzen. Als weiteren wichtigen Punkt nannte sie die Barrierefreiheit an den Haltestellen, die in den kommenden Jahren sukzessive umgebaut werden sollen. Ziel sei, dass jeder Ort über mindestens eine barrierefreie Haltestelle verfügt. Daneben enthält der Plan eine Reihe weiterer Maßnahmen, die den Nahverkehr attraktiver machen sollen.

Noch in diesem Jahr soll ein elektronisches Ticketsystem eingeführt werden. Es ermöglicht den Fahrgästen, sich auf einer Plattform über alle Fahrtmöglichkeiten und Tarife verschiedener Anbieter zu informieren und eine elektronische Gesamt-Fahrkarte zu kaufen. Ebenfalls im Plan enthalten sind die Regio-S-Bahn und der Flexibus, die das bestehende Angebot ergänzen und verbessern sollen.

Die Kreisräte lobten den neuen Plan mehrheitlich. „Gut Ding will Weile haben – und es ist ein gutes Ding geworden“, sagte etwa Doris Kienle (Grüne). Sie bezeichnete es als einmalig, dass für den Plan so viele Bürger befragt wurden. Sie warte schon eine ganze Weile auf einen guten ÖPNV, nun sei das Unterallgäu auf einem guten Weg. Immerhin habe der Nahverkehr auch viel mit Wohnen zu tun: Je besser Orte angebunden seien, umso attraktiver seien sie. Es gelte, die Menschen für den ÖPNV zu begeistern, sagte sie und appellierte an ihre Kollegen, Vorbild zu sein.

Michael Helfert (SPD) hofft, mit dem neuen Plan den „Individualverkehr zurückzudrängen und überflüssig zu machen“. Er kritisierte, dass die Mittelschwabenbahn durch lange Halte in Pfaffenhausen und Krumbach unattraktiv gemacht werde und beantragte, vor dem neuen Fahrplan mit einen Vertreter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu klären, wie das Angebot verbessert werden könnte. Ein weiterer Vorschlag kam von Claus Thiessen (FDP): Er forderte, den Flexibus auch nach 19 Uhr anzubieten. Schließlich suchten die Leute gerade am Abend Geselligkeit und eine Möglichkeit, auch zu späterer Stunde nach Hause zu kommen.

Themen Folgen