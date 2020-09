vor 17 Min.

Damit die Fahrgäste in Illertissen nicht im Regen stehen

Plus Seit dem Bau der Mobilitätsdrehscheibe in Illertissen gibt es Probleme mit der Bushaltestelle am Bahnhof. Jetzt soll eine Lösung her - wenn die Bahn mitmacht.

Von Rebekka Jakob

Sie ist eine Notlösung: Die Bushaltestelle Illertissen Bahnhof-West sollte es eigentlich zuerst gar nicht geben – nun ist sie zu einem wichtigen Haltepunkt vor allem für Fahrgäste aus dem Nachbarland Baden-Württenberg geworden. Doch so, wie sich die Haltestelle derzeit präsentiert, ist sie wenig sinnvoll. Das soll sich jetzt ändern.

Eigentlich, so schildert es Bernd Hillemeyr, liegt die Ursache des Problems schon in den 1990er Jahren. Damals wurde die Mobilitätsdrehscheibe am Illertisser Bahnhof gebaut, und man hatte es sich so schön vorgestellt: Die Busse kommen an den neu gestalteten Haltepunkten an, Reisende steigen aus und am Bahnsteig gleich in ihren Zug. Schnell habe man bemerkt, dass es in der Realität anders aussieht. „Gerade die Busse, die aus Richtung Baden-Württemberg kamen, mussten oft an der geschlossenen Bahnschranke stehen bleiben, bevor sie zum Busbahnhof auf der anderen Seite der Gleise fahren konnten. Viele Busfahrgäste sahen dabei ihren Zug davonfahren“, berichtet Hillemeyr.

Haltestelle in der Fabrikstraße war eine Notlösung

Also hatten sich die Busunternehmen eine andere Lösung gesucht: Die Busse bogen vor dem Bahnübergang in die parallel zu den Gleisen verlaufenden Fabrikstraße ab, ließen hier die Fahrgäste aussteigen – und fuhren anschließend in großem Bogen weiter, um an der eigentlichen Bushaltestelle am Bahnhof neue Fahrgäste einsteigen zu lassen. Später fuhren die Busse dann gar nicht mehr den Busbahnsteig nördlich des Bahnhofs an, sondern der Einstieg erfolgte nun in der Friedrich-Ebert-Straße.

Aber auch das war keine perfekte Lösung wegen der beengten Platzverhältnisse. Stehende Busse und parkende Autos hätten bereits mehrfach für brenzlige Situationen gesorgt, wie auch Stadtratsmitglieder bereits miterlebt hatten. „Sogar die Polizei musste schon einschreiten, weil Busfahrer ihre Pause gemacht haben“, so Hillemeyr. Die Haltestelle am Fabrikweg hat einen weiteren Nachteil: Sie besitzt keinerlei Unterstellmöglichkeit. Fahrgäste hatten sich deshalb an die Stadt gewandt, damit sie buchstäblich nicht im Regen stehen gelassen werden.

Vollwertige Bushaltestelle mit Überdachung soll entstehen

Die Stadt hat sich jetzt eine richtige Lösung für das Problem überlegt: Aus der Haltestelle Bahnhof West soll eine vollwertige Bushaltestelle mit Überdachung werden. Allerdings muss hier die Bahn mitspielen – ihr gehöre nämlich die Fläche, auf der sich die Stadt den Bau vorstellt. „Idealer kann eine Haltestelle nicht liegen“, warb Hillemeyr im Bau- und Umweltausschuss für das Projekt. Die Fahrgäste haben von hier aus direkten Zugang zu Gleis 2 und gelangen schnell über die Unterführung zu Gleis 1 des Illertisser Bahnhofs.

Außerdem könne die Haltestelle barrierefrei ausgeführt werden. „Die Bahn wird uns das Grundstück sicher nicht verkaufen, aber bestimmt für den Bau hergeben“, so der Sachgebietsleiter.

Erfahrungsgemäß dauert es allerdings seine Zeit, bis solche Entscheidungen bei der Bahn getroffen werden. Bürgermeister Jürgen Eisen: „Manchmal geht es schnell, manchmal vergehen Jahre.“ Aber auch für den Bürgermeister ist klar: „So wie bisher ist das kein Zustand. Wir haben ein großes Einzugsgebiet auch aus dem württemberger Raum. Und wir wollen die Kaufkraft in unserer Stadt ausbauen und Leute nach Illertissen ziehen.“

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses des Illertisser Stadtrats sprachen sich einhellig für das Projekt aus. Hillemeyr und seine Kollegen haben jetzt die Aufgabe, Kontakt mit der Bahn aufzunehmen sowie die Finanzierung des Vorhabens zu klären.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen