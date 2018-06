vor 55 Min.

Dana ist weiter auf Wachstumskurs

Vom Standort Neu-Ulm aus beliefert die Firma Dana Kunden in ganz Europa mit Zylinderkopfdichtungen.

Der Neu-Ulmer Spezialist für Dichtungen verzeichnete voriges Jahr einen neuen Umsatzrekord. Ein Besuch.

Von Andreas Brücken

Es dürfte wohl kaum ein Fahrzeug eines europäischen Herstellers geben, in dem nicht eine Komponente aus Neu-Ulm verbaut ist. Fast etwas verborgen im Auwald der Donau, im Steinhäule, liegt die Firma Dana. Jüngst besuchte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Neu-Ulm, Bernd Neidhart, den Betrieb.

Hier werden seit 1947 Dichtungen für Motoren gebaut. Damals noch unter dem Namen des Firmengründers Victor Reinz. Seit 1993 gehört die Firma zu einem US amerikanischen Großkonzern, für den insgesamt 30000 Mitarbeiter tätig sind – rund 1200 davon in Neu-Ulm.

Bei der Frage, wie sich das derzeitige deutsch-amerikanische Verhältnis und die Wirtschaftspolitik von Donald Trump auf die Geschäfte an der Donau auswirken, gibt sich der Geschäftsführer des Neu-Ulmer Standortes, Olivier Lassurguère, gelassen: „Unsere Ausrichtung orientiert sich hauptsächlich an den europäischen Autoherstellern.“ Dabei ist die Kundenliste der Dichtungsspezialisten durchaus prominent: Die Fahrzeuge von Volkswagen, Smart oder Bugatti, vom Kleinbus bis zum Baukran, werden mit den Zylinderkopfdichtungen, Abschirmsystemen und Ventilhaubenmodulen aus dem Steinhäule ausgestattet. „Im vergangenen Jahr haben wir den Umsatzrekord von mehr als 300 Millionen Euro gebrochen“, sagt Lassurguère.

Beginn der Erfolgsgeschichte war übrigens schon 1920, als Firmengründer Hugo Reinz in der Berlin für einen Porsche Boxermotor mit eine Zylinderkopfdichtung entwickelte. Ein kleines Museum mit einer Bilddokumentation im Eingangsbereich erinnert an die vergangenen Jahrzehnte. Von den damaligen Werkstoffen wie Leder, Asbest oder Kupfer hätte man sich schon lange verabschiedet, erklärt Lassurguère beim Rundgang durch die Hallen.

Wer hier lautstarkes Werkeln und ölverschmierte Mitarbeiter erwartet, wird enttäuscht. In den meisten Fällen schlucken die schallgedämmten Gehäuse der Maschinen den Lärm der Werkzeuge. Lichtschranken sorgen dafür, dass Werkzeuge sofort zum Stillstand kommen, falls sich eine Person dem Gefahrenbereich nähern sollte. Personalleiterin Simone Spies-Fricker erklärt, dass die Sicherheit der Mitarbeiter an oberster Stelle steht. Neben der vorgeschriebenen Schutzbrille, Sicherheitsschuhen oder Gehörschutz werden den Mitarbeitern auch eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge durch Hautscreening oder Zeckenschutzimpfung geboten. Für die körperliche Fitness gibt es auch eine Sportgruppe und sogar Yogakurse.

Doch erwarten die Firmenchefs im Steinhäule ein dementsprechendes Engagement ihrer Mitarbeiter. Die Personalleiterin bringt es auf den Punkt: „Die Welt verändert sich ständig – darum müssen auch wir uns ständig weiterentwickeln.“ Sprach- und Computerkurse sollen den Angestellten helfen, auf dem aktuellen Stand der beruflichen Anforderungen zu bleiben.

Gegen den zunehmenden Fachkräftemangel rüstet sich der Neu-Ulmer Standort durch den eigenen Nachwuchs. Etwa 60 Auszubildende als Maschinenführer, Lagerlogistiker oder Industriekaufleute sind derzeit in der Firma tätig. Ob in Zukunft Aggregate durch Verbrennungs- oder Elektromotoren angetrieben werden: „Es wird immer einen Antrieb geben.“ Schon vor 20 Jahren sei man deshalb in die Brennstoffzellentechnologie eingestiegen.

Themen Folgen