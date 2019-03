vor 2 Min.

Dank Helm: Radfahrerin hat bei Sturz Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte eine 48-jährige Radfahrerin am Sonntag in Babenhausen: Da sie einen Helm getragen hat, ist sie bei einem Sturz nur leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in den Vormittagsstunden mit ihrem Fahrrad in der Marktgemeinde unterwegs und bremste vor einer Kreuzung zu abrupt ab. Das starke Bremsmanöver führte dazu, dass sie zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich Schürfwunden an den Knien, an den Händen und an einer Wangenhälfte zu. Schwere Verletzungen im Kopfbereich verhinderte der Fahrradhelm, den die Frau trug. (az)

