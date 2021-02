12:30 Uhr

Darum nutzen so viele Familien im Raum Babenhausen die Erziehungsberatung

Plus Seit 2019 bietet die Jugendfürsorge eine Familienberatung in Babenhausen an. Der Bedarf ist überraschend groß, sagt Sozialpädagogin Anja Kelz. Das hat verschiedene Gründe.

Von Sabrina Karrer

Dass der Bedarf an der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung im Raum Babenhausen so groß ist, das hätte Anja Kelz von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg nicht gedacht. Seit 2019 bietet sie Sprechstunden in der Marktgemeinde an - in der Regel am Mittwochnachmittag in einem Zimmer, das zur Kindertagesstätte Guter Hirte gehört und über einen separaten Eingang erreichbar ist. "Wir haben gemerkt, dass das nicht ausreicht", sagt die Diplom-Sozialpädagogin – und nennt Gründe.

Die KJF hat ihre sogenannte aufsuchende Erziehungsberatung ausgebaut. "Wir gehen mehr in die Fläche raus", sagt Anja Kelz. Damit ist auch das nordwestliche Unterallgäu gemeint. Denn die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen ist von den beiden festen KJF-Beratungsstellen in Memmingen und Mindelheim recht weit entfernt. "Familien müssten also erst einmal einen langen Fahrweg in Kauf nehmen, um zu einer Beratungstelle zu kommen. Davor scheut mancher zurück", schätzt sie. Zumal nicht jeder ein Auto besitzt und die Busverbindung die Flexibilität einschränkt.

Seit es die Außensprechstunde in Babenhausen gibt, werden mehr Menschen erreicht. Unterallgäuer Familien mit Kindern bis 26 Jahre können sie nach einer Terminvereinbarung besuchen. "Mittlerweile kommen in der Regel zwei bis drei Termine pro Woche zusammen, wobei sich aktuell natürlich die Corona-Pandemie bemerkbar macht", so Kelz.

Steigender Medienkonsum kann Familien belasten

Angenommen wird das Angebot offensichtlich bereitwillig, nicht nur im Raum Babenhausen. Es gibt laut Kelz allgemein zunehmend Familien, die Unterstützung suchen. Sie haben haben beispielsweise Fragen zur Entwicklung des Kindes, zu dessen Trotzphase oder zu Rivalitäten unter Geschwistern, aber auch zum richtigen Umgang mit Problemen wie Mobbing oder Leistungsdruck. Was laut Kelz im Familienleben immer mehr zu schaffen macht, ist der steigende Medienkonsum. In Zeiten von Distanzunterricht, Homeoffice und eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten hat das Thema noch mehr an Bedeutung gewonnen. Kinder und Jugendliche verbringen deutlich mehr Zeit an Laptop, Smartphone & Co. als vor der Corona-Pandemie - längst nicht nur zu schulischen Zwecken. Wie reagieren? "Es ist schwer für Eltern, den Medienkonsum einzuschränken", sagt Anja Kelz. "Mir ist schon von Jugendlichen berichtet worden, die bis zwei oder drei Uhr in der Nacht am Handy saßen".

Erziehungsberatung der KJF: Einzelne sehr schwierige Fälle im Raum Babenhausen

Immer wieder hat die Sozialpädagogin mit Familien zu tun, welche psychische Belastungen der Eltern oder Kinder aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Ein Themenfeld, das ebenfalls gewichtiger wird: "Alles, was mit Trennung und Scheidung zusammenhängt, nimmt einen großen Teil meiner Zeit ein, auch in Babenhausen", sagt Kelz. Manche Menschen suchten die Sprechstunden auf, um Auflagen vonseiten eines Gerichts nachzukommen.

Anja Kelz ist Diplom-Sozialpädagogin FH bei der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg im Unterallgäu Bild: Sammlung Kelz

Im Raum Babenhausen sei sie auch schon mit einzelnen sehr schwierigen Fällen in Berührung gekommen, bei denen teilweise das Jugendamt involviert war. "Es bestanden in Einzelfällen auch Anhaltspunkte auf Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch von Kindern", sagt Kelz, ohne Details nennen zu wollen - zum Schutz der Betroffenen. "Wenn ich eine Überforderung von Eltern oder Familien sehe, dann überlege ich gemeinsam mit ihnen: Welche Möglichkeiten gibt es, damit sie langfristig ihren Erziehungsalltag selbst wieder besser hinbekommen?"

Um künftig den Bedarf intensiver decken zu können, möchte die KJF ihr Angebot in Babenhausen erweitern - nicht nur die Sprechstundenzeiten, auch darüber hinaus. Anja Kelz denkt beispielsweise an Elternrunden und -abende sowie Präventionsprojekte an Schulen und Kitas. Geschieht dies nicht, dann trete nicht etwa der Effekt ein, dass die Wartelisten länger werden. "Die Familien würden sich zurückziehen, weil sie denken: Wir bekommen eh keine Hilfe", befürchtet sie.

Vor diesem Hintergrund wird die KJF heuer voraussichtlich personell aufstocken, sofern der Kreistag der Bezuschussung zustimmt. Der Unterallgäuer Jugendhilfeausschuss hat Ende 2020 beschlossen, die aufsuchende Erziehungsberatung fortzuführen. Wie in der Sitzung berichtet wurde, hat die KJF ihr Angebot schon wiederholt in der Erwachsenenpsychiatrie des Memminger Klinikums vorgestellt. Zudem war sie in Kindergärten und Schulen präsent. Neben der Außensprechstunde in Babenhauser Kita Guter Hirte ist Beraterin Anja Kelz seit 2019 auch zu festen Zeiten in Kindertagesstätten in Bad Wörishofen und Ottobeuren erreichbar.

Kontakt: Nähere Informationen online unter www.kjf-kjh.de/memmingen-unterallgaeu. Die Anmeldung für die Beratung in Babenhausen kann entweder telefonisch unter der Nummer 08331/498950 oder per E-Mail an eb.memmingen@kjf-kjh.de erfolgen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen