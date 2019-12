vor 54 Min.

Das Allgäu packt‘s: Eine Erfolgsgeschichte seit zehn Jahren

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren im Landkreis Neu-Ulm haben in Kellmünz 2440 gesammelte Hilfspakete zusammengetragen und in Lastwagen verladen.

Die Jugendfeuerwehren im Kreis Neu-Ulm beteiligen sich wieder an der Hilfsaktion „Das Allgäu packt’s“.

Von Armin Schmid

Die Not von Menschen in ärmeren Regionen an Weihnachten zumindest ein bisschen zu lindern: Das ist das Anliegen des Aktionsbündnisses „Das Allgäu packt’s“, an dem sich auch die Jugendfeuerwehren im Landkreis Neu-Ulm beteiligen. Knapp 20000 Hilfspakete haben die Nachwuchsfeuerwehrler in den vergangenen zehn Jahren für die Hilfsaktion gesammelt. Die Sachspenden machen insgesamt eine stattliche Spendensumme in Höhe von knapp 400.000 Euro aus. Das berichtete Kreisjugendwart Martin Hiller während einer Feierstunde im Kellmünzer Feuerwehrgerätehaus.

Auch in diesem Jahr haben die Jugendfeuerwehren des Landkreises eine Lieferung auf den Weg gebracht. 2440 Hilfspakete wurden bei der Veranstaltung in Kellmünz zusammengetragen. Kreisjugendwart Hiller hatte somit beachtliche Zahlen parat: Das Gewicht der Hilfslieferung beträgt demnach mehr als 24 Tonnen und deren Wert lässt sich auf knapp 50000 Euro beziffern. Die meisten Pakete angeliefert und damit den Titel des „Packmeistes“ geholt haben bereits zum dritten Mal die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Oberelchingen. Sie hatten insgesamt 303 Pakete gesammelt und nach Kellmünz transportiert.

Martin Hiller betonte, dass es sich um Sachspenden handele, die auch tatsächlich ankämen. „Macht weiter so!“, appellierte Wolfgang Strahl an die Jugendlichen in der vollbesetzten Fahrzeughalle. Der Vorsitzende des Aktionsbündnisses berichtete, dass Zielgebiete in Rumänien und Bosnien im Vordergrund stünden. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt freute sich, dass sich diese Gemeinschaftsaktion und die Unterstützung notleidender Menschen auf ideale Weise in Einklang bringen lässt.

Die ehemalige Kreisjugendwartin Katharina Nägele hatte die Aktion der Jugendfeuerwehren einst ins Leben gerufen. Sie berichtete, dass vor zehn Jahren gerade einmal 438 Hilfspakete zusammengekommen seien. „Es ist unglaublich, was für ein Erfolg diese Aktion geworden ist“.

Stellvertretender Landrat Franz-Clemens Brechtel hob hervor, dass dieses Mal nicht Retten, Schützen, Bergen und Löschen im Vordergrund stünden, sondern humanitäre Hilfe. „Das ist euer Abend“, sagte er. Insbesondere in der Adventszeit sollen die rund 2500 Hilfspakete eine starke Botschaft der Menschlichkeit sein – auch vor dem Hintergrund, dass vielen Menschen nicht einmal genug Grundnahrungsmittel zur Verfügung stehen. Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst freute sich, dass es den Nachwuchsfeuerwehren auf diese Weise gelingt, die Botschaft der Weihnacht in die Welt hinaus zu tragen.

