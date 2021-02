12:00 Uhr

Das Bildungszentrum in Roggenburg erhält mehr Fördergeld vom Freistaat

Der Freistaat Bayern hilft dem Bildungszentrum in Roggenburg in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Plus Der Bayerische Landtag spricht sich für zusätzliche Hilfen für Bildungseinrichtungen aus. Für das Haus in Roggenburg sind 60.000 Euro mehr vorgesehen.

Von Jens Noll

Die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown haben auch das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg hart getroffen. Keine Übernachtungen, keine Tagungen, keine Kurse: Praktisch könnten 90 Prozent des Geschäfts nicht stattfinden, hatte Pater Roman Löschinger, der Geschäftsführer des Bildungszentrums, im Herbst im Gespräch mit unserer Redaktion geklagt. Jetzt kommt eine erlösende Nachricht aus München: Der Freistaat Bayern stärkt einmalig die Förderung für die sonstige Erwachsenenbildung.

Pater Roman Löschinger ist Leiter des Bildungszentrums in Roggenburg. Bild: Alexander Kaya

Darüber informiert die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk aus Neu-Ulm in einer Pressemitteilung. "Das ist ein Beitrag zur Entspannung der finanziellen Situation für das Bildungszentrum Kloster Roggenburg", sagt Merk. Auch aus ihrer Sicht ist es eine erfreuliche Nachricht, dass der Freistaat die Förderung von sonstigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung einmalig erhöht habe. Statt bisher 320.000 Euro stehen in diesem Jahr 505.000 Euro für die fünf Einrichtungen in Bayern zur Verfügung, zu denen auch das Bildungszentrum in Roggenburg gehört.

Finanzielle Hilfen für einen Geschäftsbetrieb nach Lockerung der Corona-Beschränkungen

Die Mittel sind nach Angaben der Landtagsabgeordneten einmalig für Investitionen dieser fünf Einrichtungen bestimmt, um nach Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder einen geordneten Geschäftsbetrieb aufnehmen zu können. Die Verteilung erfolgt entsprechend der Förderung im Jahr 2019. Für das Bildungszentrum bedeutet das eine Fördermöglichkeit von 33 Prozent und damit rund 60.000 Euro mehr als im Jahr 2019. Der entsprechende Antrag zum Haushalt komme damit für die Verantwortlichen vor Ort zur rechten Zeit, sagt Merk. "Die Corona-Pandemie hat das Bildungszentrum in seinem Betrieb langfristig geschädigt, wie mir Geschäftsführer Pater Roman Löschinger mehrfach in persönlichen Gesprächen und in den Gremien ausgeführt hat", berichtet sie. Die Einnahmeausfälle seien enorm, die Belastung durch Darlehen hoch und die Perspektive für Tagungen und Bildungsangebote mau.

Der Leiter des Bildungszentrums ist sehr dankbar für diese Unterstützung. "Es tut gut, Leute an seiner Seite zu wissen, die sich einsetzen an entscheidender Stelle", sagt Pater Roman Löschinger. In einem gemeinsamen Telefonat mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Landtags, Josef Zellmeier, und Beate Merk habe er vor Kurzem ausführlich über die momentane Situation gesprochen, erzählt er.

Der Leiter des Bildungszentrums in Roggenburg sagt: "Der Schaden ist noch nicht absehbar."

Auch wenn sich Löschinger über die schnelle Hilfe freut: "Der Schaden ist noch nicht absehbar", betont er. Alle Präsenzveranstaltungen wurden vorerst bis 14. Februar abgesagt, Übernachtungen von Schulklassen und Gruppenseminare seien bis Ende der Osterferien untersagt. Eine Verlängerung dieses Verbots bis zum Ende des Schuljahres hält der Einrichtungsleiter für wahrscheinlich. "Auch heuer sind die Ausfälle enorm", sagt er. "Es ist noch ein langer Weg und es gibt zu viele Unwägbarkeiten."

Die Unterstützung der Bildungseinrichtungen ist eine der Maßnahmen, die die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern am Mittwoch im Rahmen der gemeinsamen Fraktionsinitiativen für den Haushalt 2021 im Bayerischen Landtag bekannt gegeben haben. Sie sei dankbar, dass ihre Kolleginnen und Kollegen die Erhöhung der Förderung ebenfalls als notwendig betrachtet haben, sagt Merk. Anders als bei Einrichtungen der Volkshochschulen würden bei den sogenannten sonstigen Einrichtungen aufgrund ihrer strukturellen Gegebenheit nur wenige Hilfsprogramme greifen.

Zu diesen "sonstigen Einrichtungen" zählen neben dem Bildungszentrum am Kloster Roggenburg das Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuren, die Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen, die Bayerische Einigung/Bayerische Volksstiftung und die Bayerische Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise. "Gemeinsam mit Landrat Thorsten Freudenberger bemühen wir uns, für die Zukunft eine Finanzierungsmöglichkeit zu finden, die sich an den besonderen Strukturen des Bildungszentrums orientiert und damit Verlässlichkeit bringt", ergänzt die Landtagsabgeordnete.





