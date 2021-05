vor 32 Min.

Das Bürgerhaus in Klosterbeuren ist fertig: ein Rundgang durch das Gebäude

Die Vereine werden demnächst in das neue Bürgerhaus in Klosterbeuren einziehen.

Plus Die Dorfgemeinschaft von Klosterbeuren hat einen neuen Treffpunkt: Das Bürgerhaus ist fertig. Wir haben uns angeschaut, was innerhalb von rund zwei Jahren entstanden ist.

Von Sabrina Karrer

Der Zeitplan war sportlich: Innerhalb von zwei Jahren sollte das Bürgerhaus in Klosterbeuren stehen. Das war eine Auflage, um an die Zuschüsse zu kommen, die das Vorhaben überhaupt erst möglich gemacht haben. Nun, mit etwas Verspätung, ist der neue Treffpunkt an der Reichauer Straße fertig.

