Das Bürgermeisteramt in Buch wird offiziell ein Vollzeitjob

Am Montagabend verliert eine 26-Jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und gerät ins Schleudern. Sie wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Vöhringen

Iller-Musikfestival: Show erinnert an Michael Jackson

Beim Iller-Musikfestival lebt Michael Jackson in einer Tribute-Show wieder auf. Was in Vöhringen sonst noch geboten ist.