18:00 Uhr

Das Café Merkle soll größer werden

Das Café Merkle in Altenstadt wird sich in den kommenden Monaten wandeln. Ein umfangreicher Umbau steht an, kündigt die Betreiberin an.

Plus Inhaberin Denise Stiel plant einen umfangreichen Umbau des bekannten Lokals in Altenstadt. Die Kunden erwarten dort in Zukunft viele Neuerungen erwarten.

Von Anna Katharina Schmid

Das Café Merkle in Altenstadt wird sich wandeln. Mehr Platz soll es künftig bieten. Zudem sollen die Gäste in einem Biergarten verweilen können. Eines ist Inhaberin Denise Stiel aber wichtig. Bei all ihren großen Plänen gibt es eine Sache, die sich im Merkle nicht verändern soll: „Es behält seinen gemütlichen, heimeligen Flair.“ Das Café werde erweitert, es solle aber kein komplett neues Konzept oder eine andere Speisekarte geben.

