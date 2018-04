vor 29 Min.

Das Ehrenamt ist sein Lebenselixier

Manfred Lingens war Modehändler, Prüfer und Vizekonsul von Australien – und war dabei stets für Menschen im Einsatz, die es schlechter haben.

Von Claudia Bader

Ehrenamt ist für diesen Mann wohl eine Art Lebenselixier – ohne seine zahlreichen Tätigkeiten kann sich der 77-jährige Manfred Lingens aus Babenhausen sein Leben jedenfalls nicht vorstellen. Schon als Schüler habe er sich für andere eingesetzt. Später war das Engagement beim Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, dem Orden des Heiligen Konstantin und weiteren wohltätigen Organisationen für ihn ganz selbstverständlich. „Auch in Zeiten beruflicher Belastungen habe ich den Einsatz für bedürftige und arme Menschen als Ausgleich für Anforderungen und Stress gesehen“, sagt Lingens rückblickend. „Man bekommt viel mehr zurück als man gibt.“ Das habe er schon oft gespürt.

Geboren ist Lingens in Aachen. Er wurde religiös erzogen und wechselte nach der Grundschule an die Heimschule der Benediktiner-Abtei in Kornelimünster. Dass die Mutter einem alten deutschen Adelsgeschlecht entstammte, wurde für die Familie nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs problematisch, erzählt Lingens. Während der Vater an die Front musste, sei dessen Frau mit ihren beiden Söhnen auf das Schloss ihrer Eltern im belgischen Lontzen gezogen. „Wenn mein Vater uns damals zu Weihnachten oder zu Ostern besuchen wollte, musste er heimlich die Grenze überqueren“, sagt Lingens. „Um keine Verhaftung zu riskieren und ihren Mann nicht zu gefährden, hat meine Mutter ihn damals auch vor uns Kindern als Onkel ausgegeben.“

Nach dem Krieg zog die Familie wieder nach Aachen zurück. An der Heimschule St. Benedikt in Kornelimünster legte Lingens sein Abitur ab und besuchte anschließend die Textilingenieurschule in Aachen. Bei einer Kaufhauskette arbeitete er sich vom Praktikanten zum Geschäftsführer hoch. Er sei als erster männlicher Einkäufer für Damenmode tätig gewesen. Als Zentraleinkäufer bei einer Bekleidungshauskette baute er die Abteilung Pelz und Leder auf.

Später gründete Lingens in Aschaffenburg seine eigene Firma für Ledermoden. Mit seinem Fachwissen engagiert sich Lingens seit 1987 ehrenamtlich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aschaffenburg für Pelz- und Lederbekleidung. Seiner Beziehung zur lederverarbeitenden Industrie verdankte er zudem das Amt des Vizekonsuls von Australien, das er von 1993 bis 2003 inne hatte. Seit 2006 bewertet Lingens außerdem für die IHK Schwaben Pelz- und Lederbekleidung. Fünf Jahre lang wirkte er als Beauftragter der Volksrepublik China für alle landesweiten Pelztier-Zuchten.

Trotz seiner vielfältigen beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen hat Manfred Lingens immer Zeit für ehrenamtliches Engagement gefunden. Für Bedürftige hat er in Aschaffenburg das Café Grenzenlos aufgebaut. Nach der Wende half er als Mitarbeiter der Treuhand Berlin ehrenamtlich bei der Bewertung ehemaliger staatlicher Betriebe und bei deren Veräußerung mit. Dafür wurde er im Jahr 1994 mit der „Bismarck-Medaille mit goldenem Eichenlaub“ ausgezeichnet. Nach dem Eintritt in den ökumenischen Konstantin-Orden hat Lingens in den Jahren 1994 bis 2005 von Aschaffenburg aus zahlreiche Hilfstransporte in die Ukraine, nach Estland, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Russland organisiert. Für seinen Einsatz bei der Bruderschaft der Heiligen Apostel Petrus und Paulus darf er den sogenannten „Bruderschaftsmantel“ tragen.

Auch als Manfred Lingens im Jahr 2010 aus familiären Gründen ins beschauliche Babenhausen zog, suchte er dort nach Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Bei der Gründung des Vereins „Bürger umsorgen Senioren“ (BUS) vor rund fünf Jahren stellte er sich als Vorsitzender zur Verfügung. Von Anfang an war er maßgeblich an der Entwicklung der Institution in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen beteiligt.

Mittlerweile wurden im Landkreis Unterallgäu zwölf weitere Vereine nach dem BUS-Modell ins Leben gerufen – darüber freut sich Lingens. An jedem ersten Mittwoch des Monats steht er in der Zeit von 16 bis 18 Uhr als Seniorenbeauftragter der Verwaltungsgemeinschaft den älteren Menschen beratend zur Seite.

Und seit Kurzem wirkt er zusätzlich auch als Sprecher der AG Nachbarschaftshilfen im Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit im Unterallgäu mit.

