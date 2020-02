vor 24 Min.

Das Erbe der Bergers für Illertissen

Wo die Stiftung junge Leute unterstützt hat

Im April 2016 ist Elisabeth Berger gestorben. Die Illertisserin und ihr Mann Reinhard haben der Stadt etwas von ihrem Vermögen für eine Stiftung vererbt – mit klaren Wünschen dafür, wie das Geld verwendet werden soll. 14 510 Euro waren es im vergangenen Jahr, die Kindern und Jugendlichen in der Stadt zugutegekommen sind.

Dass die Stiftung – im Gegensatz zu vielen anderen – nicht mit sinkenden Zinsen zu kämpfen hat, liegt auch daran, dass zum Vermögen ein Haus am Marktplatz gehört, das die Stadt vermietet hat. Dadurch kommen regelmäßige Einnahmen – und die Stadt kann dennoch auch Geld zurücklegen für eventuelle Investitionen an dem Gebäude.

Einer der Nutznießer der Stiftung war 2019 die Stadtkapelle Illertissen mit ihrer Bläserklasse, die 5000 Euro erhielt. Für Probentage der Schulband hat die Mittelschule Illertissen 1500 Euro erhalten. Eine junge Sängerin erhielt einen Zuschuss für die Teilnahme an einer Chorfreizeit über 110 Euro, das Kolleg der Schulbrüder bekam 900 Euro für die Förderung bedürftiger Schüler sowie 1500 Euro für Chor- und Orchestergruppen und weitere 1000 Euro für das Yes-Projekt. An die Mittelschule Illertissen gingen 500 Euro, um ein Zeltwochenende sozialer Gruppen zu unterstützen. Das Festival Junge Künstler bei Kultur im Schloss wurde mit 1000 Euro gefördert, die gleiche Summe ging an das Musicalprojekt Freude der Musikschule Dreiklang. Mit weiteren 1000 Euro wurde der Instrumentalunterricht der Förderschule für Ganztagsklassen unterstützt, außerdem bekam der Schulverein Illertissen 1000 Euro Unterstützung für verschiedene Projekte.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Stiftungsbeirat, bestehend aus Rüdiger Stahl, Wolfgang Karger und Michael Kälberer. Bei dem Gremium sei die Entscheidung gut aufgehoben, ist man sich bei der Stadt sicher. Doch weil der Bayerische Kommunale Prüfungsverband festgestellt hat, dass die letztendliche Entscheidungsbefugnis für die Verwendung der Mittel bei den städtischen Gremien verbleiben solle, hatte der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats das Thema kürzlich auf dem Tisch. Die Entscheidung fiel pragmatisch: Der Stiftungsrat kümmert sich weiterhin um die Verteilung der Gelder – und der zuständige Ausschuss bestätigt diese Entscheidung jährlich mit einem Beschluss. (rjk)

