10:00 Uhr

Das Hotel Sailer ist in Babenhausen bald Geschichte

In wenigen Wochen geht in Babenhausen eine Gastronomie-Ära zu Ende. Was bleibt, sind Einblicke in alte Unterlagen – und Erinnerungen an den Besuch von Gerhard Schröder.

Von Fritz Settele

In wenigen Wochen gehört das Sailergebäude in der Babenhauser Ortsmitte der Vergangenheit an. Dann beendet eine Abrissbirne eine rund 125-jährige Gastronomie-Ära. Dabei sind allerlei Geschichten mit der Brauereigaststätte verknüpft. Sicherlich war der größte Überraschungsgast im Hotel Sailer Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Der erfuhr bei einem Wirtschaftsforum im Fuggerschloss, dass an jenem Abend der SPD-Ortsverein seine Jahresversammlung abhielt. Und so kam er – zum Erstaunen der Genossen – schnell „auf ein Bier“ vorbei.

Mehr zum Hotel Sailer lesen Sie in dieser Geschichte: Abrissbirne rollt in die Babenhauser Judengasse

Aber zurück zum Hotel Sailer: Um 1870 kam Xaver Sailer, dessen Initialen noch heute auf der Stirnseite des Gebäudes zu sehen sind, aus Lauingen nach Babenhausen und übernahm die bestehende Brauerei des Gasthofs Adler. Nach einem Brand des Bauernhofs „Spiegele“ (so der Hausname) in der Schulstraße, kaufte Xaver Sailer das Grundstück und errichtete darauf ein neues Haus. Laut Barbara Kreuzpointner, Vorsitzende des Historischen Vereins, müsste das Ende der 1890er-Jahre gewesen sein, das belege zumindest ein Grundbucheintrag aus damaligen Zeiten. Der Giebel wies, wie auf älteren Aufnahmen zu sehen ist, die Jahreszahl 1901 auf. Dabei wurde die Brauerei westlich der Wirtstube errichtet, die später einem Saal wich.

Hotel Sailer: Extravaganter Architekt war mit im Boot

Überliefert ist in diesem Zusammenhang auch, dass der extravagante Architekt Andor Ákos, der mit einem Sportwagen angereist war, die Planung der gesamten Einrichtung vorgenommen hatte. Dabei setzte er auf „dunkle Decken und Holzvertäfelungen an den Wänden, die ein unaufdringliches Sich-wohl-fühlen vermitteln. Ein gewisses i-Tüpfelchen bildeten die äußerst originellen Lampen mit ihren geschnitzten Figuren“, so steht es in den „Beiträgen zur Geschichte“ des Historischen Vereins. Ausgeführt wurden die Arbeiten vom einheimischen Kunstschreiner Wilhelm Engel, wie der Masterarbeit von Jürgen Markus Halm an der Hochschule Bern zu entnehmen ist.

Aus den Anfängen der Sailerbrauerei ist zudem überliefert, so Heimatforscher Dieter Spindler, dass damals noch am Fuggerweiher „g’eisnat“ wurde und das Eis dann mit Pferdeschlitten in die Schulstraße transportiert wurde. Nachdem vorher das Eis am „Galgenberg“ nördlich des Fuggerweihers gelagert wurde, kam es ab ungefähr 1910 in den neu errichteten Eis- und Lagerkeller an der Schulstraße, der schon vor Jahren der Wohnbebauung weichen musste. 1965 wurde dann die Sailerbrauerei von Ludwig Sailer aufgelöst, wobei die Gastwirtschaft mit Hotelbetrieb weiter existierte.

Die Faschingsbälle im Sailer waren legendär

Etliche Jahre zuvor – etwa bis zum Zweiten Weltkrieg – wurde noch ein „großer Teil des Bieres an der Gassenschenke verkauft“. Zur Vesperzeit zapfte man täglich 300 bis 400 Liter in Maßkrüge ab, schreibt Dieter Spindler in seinem Buch über das Babenhauser Handwerk und Gewerbe. Die im Hof befindliche Anlage, in der „Fässer mit flüssigem Pech ausgepitschiert“ wurden, also gereinigt, kam dann auch zum Erliegen.

Die Vorgeschichte zum jetzigen Abriss erfahren Sie hier: Wann tut sich was am Hotel Sailer in Babenhausen?

Nachdem die letzte Sailergeneration in Babenhausen kinderlos blieb, kaufte Benedikt Kreuzpointner um die Jahrtausendwende das gesamte Sailerareal. Bereits vorher hatte der stete Pächterwechsel zu rückläufigem Umsatz geführt, sodass sich das Ende der Gastronomie an diesem Standort bereits abzeichnete. Für ein Highlight in Babenhausen sorgte jedoch der Gedanke von dessen Tochter Barbara, aus dem ehemaligen „Ökonomietrakt“ ein Gebäude für Kunst und Kultur zu machen. So entstand aus einem Kuhstall die sogenannte KiSt, was für „Kunst im Stall“ steht. Zahlreiche Vernissagen, Modenschauen, Konzerte und Ausstellungen sorgten für eine Bereicherung im Fuggermarkt. Außerdem lagen in diesem Gebäude die Wurzeln für das Technikmuseum, das in der Zwischenzeit ins Schulzentrum umgezogen ist. Der Hauptgrund hierfür war, dass sich vor allem in den Wintermonaten die klimatischen Verhältnisse auf die Exponate schädlich ausgewirkt hatten.

Gasthaus Sailer in Babenhausen: In drei Wochen rollt die Abrissbirne an

Im Sailersaal hingegen gab es viele Vereinsversammlung. Für die älteren Bewohner sind sicherlich auch die Faschingsveranstaltungen unvergesslich. Legendär auch die Bauernbälle und die Faschingsnächte von Vereinen wie dem Roten Kreuz, dem Automobilclub oder dem Tennisverein. Doch auch so manche kommunalpolitische Klinge wurde dabei im Rahmen der Bürgerversammlungen sprichwörtlich gekreuzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde so manches im kleinen Nebenzimmer beraten. Dort trafen sich beispielsweise die Versicherungsvertreter. Sowohl dort, als auch in der „Stub“ wurden zudem in allwöchentlichen Kartenrunden die Karten gemischt. Auch Adventsfeiern der sozialen Organisationen gingen in dem Haus über die Bühne.

Jetzt neigt sich die Geschichte des Gebäudes dem Ende zu. Jürgen Ganz vom Babenhauser Beraterhaus machte gegenüber unserer Redaktion deutlich, dass er gerne das Haus mit der markanten Südfassade erhalten hätte. Allerdings seien Sachverständige zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bausubstanz nicht zu erhalten wäre. Der Abriss erfolgt wohl in rund drei Wochen.

Lesen Sie auch, was in Babenhauen noch geplant ist: Im Frühjahr werden in Babenhausen die Spaten angesetzt

In Babenhausen und im Landkreis Neu-Ulm werden die Kita-Plätze knapp: Babyboom beschäftigt Bürgermeister: Kitaplätze sind knapp geworden

Themen Folgen