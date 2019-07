vor 4 Min.

Das Iller-Musikfestival endet mit „Freude“

Junge Künstler führen in Illertissen und Vöhringen ein Musical auf. Dabei wird es fantastisch

Mit dem Musical-Projekt „Freude“ gestalten die mit einigen Aktiven verstärkte Jugendkapelle der Stadtkapelle Illertissen und der Chor der Illertisser Bischof-Ulrich-Grundschule den Abschluss des Iller-Musikfestivals 2019. In Vöhringen und Illertissen geht es dabei fantastisch zu.

Dass Märchen sich zur Wertevermittlung für Menschen in jedem Alter eignen, wird seit kurzer Zeit wieder verstärkt wahrgenommen. Kinoerfolge wie Harry Potter oder Der Herr der Ringe, aber auch Musicals wie Tanz der Vampire bedienen sich dieser Erkenntnis. Der Komponist Kurt Gäble aus Lauben im Unterallgäu ist bekannt durch zahlreiche Erfolgskompositionen für unterhaltsame und sinfonische Blasmusik, von „Wir Musikanten“ bis zu „Sinfonie der Hoffnung“. Viele seiner Werke erhielten Texte von Paul Nagler. Er war bis 1996 Luftwaffenpilot und ist seit 2002 Bürgermeister von Holzgünz, der Nachbargemeinde von Kurt Gäbles Wohnort Lauben.

Märchen vermitteln Werte

Gäble und Nagler haben die moderne Wertevermittlung durch Märchen wieder aufgegriffen und sie haben mit dem Kinder- und Jugend-Musical „Freude“ ein einzigartiges Projekt verwirklicht. Der Inhalt spricht alle Generationen an: Ein Geschäftsmann stellt technische „Freudedinge“ her und verliert trotz großer Geschäftserfolge seine eigene Freude. Er versucht über seine Homepage Berater zu finden, die ihm seine Freude zurückgeben können. Anhand der eingehenden E-Mails stellt er fest, dass die Ratschläge seiner Kunden nichts bringen, da er keine Vorschläge bekommt, die er nicht schon kennt. Nur die letzte E-Mail macht ihn neugierig. Er muss jedoch ein bestimmtes Wagnis eingehen und unbekanntes Terrain betreten. Der Geschäftsmann nimmt das Risiko auf sich und gelangt über „Furchterregendes“, aber auch „Wunderbares“ zur Entdeckung von Natur, Freundschaft und Liebe.

Unter der Gesamtleitung von Stefan Tarkövi präsentieren die beiden Klangkörper Jugendkapelle und Grundschulchor zweimal eine konzertante Aufführung des „Freude“-Musicals.

Die findet statt am Samstag, 13. Juli, um 16.30 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen, die zweite tags darauf, am Sonntag, 14. Juli, in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Dort geht es um 11 Uhr los.

Der Eintritt zu beiden Aufführungen ist frei.

