vor 40 Min.

Das Illertisser Rathaus wird digitaler

Stadt erhält Förderbescheid

Mausklick und Fingerwisch statt Gang zur Behörde: Auch Illertissen soll ein zunehmend „digitales Rathaus“ haben. Wie die Stadt mitteilt, hat Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach einen Förderbescheid in Höhe von rund 8880 Euro übergeben, mit dessen Hilfe Online-Dienstleistungen in der kommunalen Verwaltung ausgebaut werden können. Gerlach betonte demnach: „Die Verwaltung muss für unsere Bürger höchsten Service garantieren – einfach, schnell, online. Und das rund um die Uhr, ob bequem von der Couch oder per App von unterwegs.“ Die Beantragung eines Bewohnerparkausweises oder die Anmeldung eines Gewerbes muss Gerlach zufolge mit wenigen Klicks erledigt werden können – so wie es die Menschen vom täglichen Surfen und Bestellen im Internet gewohnt seien. „Wir wollen Hürden zwischen Bürgern und Staat abbauen“, lässt die Ministerin wissen. „Mit dem digitalen Rathaus können die Kommunen schnell und direkt mit ihren Bürgern kommunizieren.“

Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen freut sich, dass das Online-Angebot mit dem Zuschuss ausgebaut werden kann, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. So sei künftig die Anmeldung in Kindergärten und -krippen online möglich. Ebenso könnten Urkunden vom Standesamt von zu Hause aus angefordert werden.

Im Oktober 2019 trat die Förderrichtlinie „Digitales Rathaus“ in Kraft. Das Programm stellt bayernweit 42,7 Millionen Euro zur Verfügung. Gemeinden, Zusammenschlüsse von Kommunen und Gemeindeverbände im Freistaat können für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten eine staatliche Förderung erhalten. (az)

