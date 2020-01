14:44 Uhr

Das Projekt Alte Poliere ist in der Warteschleife

Auch die Neugestaltung des Bahnhofsareals in Vöhringen ist noch nicht in Sicht. Die Neue Rathausmitte rückt aber näher.

Von Ursula Katharina Balken

Die Alte Poliere ist ein gern genutztes Straßenstück zwischen Rue de Vizille und Bahnhofstraße in Vöhringen, weil es eine Abkürzung zur Stadtmitte ist. Dass mit diesem Filetstück im Stadtgebiet, das seinen Reiz durch den Mühlbach und das ihn umgebende Grün erhält, etwas geschehen soll, ist seit gut 20 Jahren immer wieder Thema. CSU-Ortvorsitzender Markus Prestele sagte beim Dreikönigstreffen der CSU dazu: „Es gibt noch keine konkreten Pläne, es wird aber informiert, wenn die Zeit reif dafür ist.“ Stellt sich also die Frage, wann die Zeit reif dafür ist. Die Antwort liegt auf der Hand: Wenn Geld dafür da ist. Denn dass es mit den Finanzen auch in diesem Jahr nicht allzu üppig bestellt ist, hatte Bürgermeister Karl Janson beim Neujahrsempfang der Stadt signalisiert.

Es gab bereits in der Vergangenheit Treffen vor Ort, um die Meinung der Bürger auszuloten. Die Alte Poliere, so benannt, weil Wieland dort früher eine Werkstatt unterhielt, ist ein kostbares Gebiet in der Stadt. So geht es also seit Jahren um die Frage, ob das Gelände für den Verkehr gesperrt werden soll, um daraus eine Art Park mit Aufenthaltsqualität zu machen, eventuell sogar mit einer Wohnanlage. Alternativ könnte es auch die sogenannte sanfte Lösung geben, die das eine zulässt, das andere aber nicht ausschließt. Will heißen: Es wird ein Park angelegt, der aber den Autofahrern diese Abkürzung in die Innenstadt nicht verbaut.

Neue Rathausmitte: Bürger sollen in die Planung einbezogen werden

Ebenfalls sprach Prestele beim Dreikönigstreffen den Umbau des Bahnhofsgeländes an, das ebenfalls schon länger auf der Agenda steht. Die Verwirklichung dieses Planes wird in engem Zusammenhang mit dem Umbau der Alten Poliere gesehen. Dazu hatte Bürgermeister Karl Janson bereits Pläne in Auftrag gegeben, um überhaupt mal eine Vorstellung zu erhalten, wie was in Zukunft gestaltet werden kann.

Die Neue Rathausmitte, die eine Neutrassierung der Vöhlinstraße, Illerstraße und Marienstraße vorsieht, rückt laut Prestele in greifbare Nähe. Das werde das Gesicht der Innenstadt in den nächsten Jahren verändern, sagte er. Um das Projekt zu verwirklichen, hat die Stadt bereits alte Häuser an der Illerstraße gekauft, was der Planung mehr Raum gibt. Erste Entwürfe lagen dem Stadtrat bereits vor, werden aber noch überarbeitet. Prestele zufolge will die Verwaltung die Bürger in die Planung mit einbeziehen.

