Das Reparatur-Café Illertissen geht ins Homeoffice

Kleine Reparaturen an defekten Geräten nehmen die ehrenamtlichen Helfer beim Illertisser Reparaturservice vor.

Plus Im Kampf gegen wachsende Müllberge bietet das Illertisser Rathaus ab sofort einen coronakonformen Reparatur-Service für defekte Kleingeräte an. So funktioniert es.

Ein Mundspülgerät, eine Nachttischlampe oder eine Bohrmaschine: Die Liste der Geräte, die die Illertisser im Herbst 2019 zum ersten Reparatur-Café ins Mehrgenerationenhaus gebracht hatten, war lang. Genauso wie die Schlange, die sich vor dem Haus bildete. Der Bedarf, kleinere Reparaturen durchzuführen, ist nach wie vor groß. Doch in Corona-Zeiten kann die Aktion so natürlich nicht stattfinden. Dafür gibt es jetzt aber eine Alternative: das Reparatur-Café im Homeoffice sozusagen.

Weil das Reparatur-Café aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden kann, bietet die Stadt Illertissen ab sofort einen Reparatur-Service für defekte mechanische und elektronische Kleingeräte an. Bürger können sich dazu beim Klimaschutzmanager der Stadt, Simon Ziegler, anmelden und ihr Gerät vorbeibringen. Das ehrenamtliche Team von Reparaturhelfern wird dann versuchen, Defekte zu beheben und den Objekten ein zweites Geräteleben einzuhauchen. Nach gelungener Reparatur können die Gerät dann wieder abgeholt werden.

Reparatur-Café: So funktioniert die Aktion in Illertissen

Das Reparatur-Café findet seit 2019 statt. Die Idee hinter der Initiative ist es, den stetig wachsenden Müllbergen, die oft kurzlebige Konsumgüter verursachen, den Kampf anzusagen. "Jeder von uns hat wohl schon mal gehört: 'eine Reparatur lohnt sich nicht' und war gezwungen, ein neues Gerät zu kaufen“ erklärt Ivo Rembold, der das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt ins Leben gerufen hat. "Oft sind es aber nur Kleinigkeiten, die repariert werden müssen, um ein Gerät wieder zum Laufen zu bringen. So wird Müll vermieden, Ressourcen werden eingespart und nebenbei auch noch der Geldbeutel geschont."

Angenommen werden alle mechanischen und elektronischen Kleingeräte wie zum Beispiel Bügeleisen, Föhn, Mixer, etc. Lediglich sogenannte weiße Ware beziehungsweise Elektrogroßgeräte können nicht berücksichtigt werden. Die Reparatur ist kostenlos. (AZ, rjk)

