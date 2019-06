vor 33 Min.

Das Vöhringer Jugendhaus ist „in“

Das Vöhringer Jugendhaus ist bei den Teenager in der Stadt beliebt. Die Öffnungszeiten wurden nun sogar angepasst.

Das Vöhringer Jugendhaus kommt bei jungen Menschen gut an – das geht aus einem Bericht der Leiterin hervor. Welche Wünsche die Teenager in der Stadt noch haben.

Von Felicitas Macketanz

Das Vöhringer Jugendhaus kommt bei jungen Menschen gut an – das geht zumindest aus dem Bericht von Jugendhausleiterin Kerstin Zogalla hervor, den sie nun im Hauptausschuss vorstellte. So mussten sogar die Öffnungszeiten der Einrichtung angepasst werden, um den jüngeren Besuchern bessere Zeiten anbieten zu können, zu denen sie in das Gebäude ins Stadtzentrum kommen können.

Zogalla und ihre beiden Kollegen hätten die Teenager nach ihren Wünschen und Ideen zu Verbesserungen im Jugendhaus gefragt. Herausgekommen sei dann, dass die Öffnungszeiten nach vorne verlegt werden sollten. Heißt also, das Jugendhaus hat nun schon früher geöffnet. Ein weiteres Anliegen der jungen Vöhringer war das Thema Essen: Chips sollten im Jugendhaus angeboten werden – und nicht nur Süßes. Beide Sachen konnten leicht umgesetzt werden, so Zogalla.

Es gab auch Gestaltungsideen für den Außenbereich des Gebäudes. So soll unter anderem eine gemütliche Sitzecke für die Teenager eingerichtet werden. Dafür suchen die Stadtjugendpfleger noch Europaletten. Wer solche zur Verfügung stellen will, kann sich bei Zogalla im Jugendhaus melden.

Zahlreiche Aktionen im Vöhringer Jugendhaus

Insgesamt fiel die Bilanz recht positiv aus, die die Stadtjugendpflegerin vorlegte. Und: Im Vergleich zu der letztjährigen Bilanz haben sich die Zahlen leicht verändert. So besuchten im vergangenen Jahr pro Tag durchschnittlich 17 Jugendliche das Haus an der Illerstraße – 2017 waren es noch 14. Der Altersschnitt der Buben und Mädchen lag 2018 laut Zogalla bei rund 14,3 Jahren – 31 Prozent der Besucher waren weiblich. Auch das sei in der Vergangenheit anders gewesen, hieß es während der Sitzung. SPD-Rat Volker Barth nannte diese Entwicklung erfreulich. Das sei eine tolle Leistung, die die Stadtjugendpfleger schafften, die Einrichtung entwickle sich gut. Um das Angebot für Mädchen noch attraktiver zu machen, gab es unter anderem auch einen Mädelsabend.

Weitere Aktionen waren im vergangenen Jahr der Adventsmarkt, bei dem die Teenager dabei waren, regelmäßig stattfindendes Qualitraining, welches die Einrichtung anbietet sowie unter anderem auch Hilfestellungen bei Referaten und Bewerbungen. Auch der Ferienspaß ist immer wieder Thema im Jugendhaus. 2018 sei er ein voller Erfolg gewesen, berichtete Zogalla. „Wir waren komplett ausgebucht.“ Zudem bot die Einrichtung über mehrere Wochen hinweg montags einen Kindertag an und mehrere Bands rockten die Bühne im Jugendhaus.

Eingestampft wurde hingegen die Ü14-Party, die die Einrichtung immer in Kooperation mit dem Sportclub Vöhringen veranstaltet hatte. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, so Zogalla. Deswegen habe man dieses Projekt gestrichen – die Kooperation finde nicht mehr statt.

Besonders erfreut zeigte sich die Stadtjugendpflegerin über die Tatsache, dass das Jugendhaus auch noch für ehemalige Besucher interessant bleibt. „Das endet nicht. Viele kommen noch zu uns, auch wenn sie schon arbeiten“, sagte sie im Sitzungssaal. (feema)

Öffnungszeiten: Das Jugendhaus hat nun montags bis donnerstags ab 14 Uhr geöffnet, freitags ab 15 Uhr.

Die Wartelisten für Kinder-Betreuungsplätze sind lang in Vöhringen. Wie sich das nun ändern könnte, lesen Sie hier:

So soll mehr Platz für Vöhringer Kinder geschaffen werden

Themen Folgen