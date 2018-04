10:00 Uhr

Das Vöhringer Sporthotel ist verkauft

Der Familienbetrieb Ihle wird nur noch bis Ende Mai weitergeführt. Dann sollen in dem Gebäude vor allem Monteure, Studenten und Geschäftsleute unterkommen.

Von Ursula Katharina Balken

Das Sporthotel Ihle wird zum 1. Juni 2018 einen neuen Eigentümer haben. Das Haus wird von der Gruppe Zimmerpool mit Sitz in Steinheim bei Heidenheim als Hotel übernommen und in anderer Form wie bisher weitergeführt. Das Sporthotel soll sich in „einen Bereich für flexibles Wohnen auf Zeit umwandeln“, wie Klaus Hitzler und Michael Sekler, Geschäftsführer des Unternehmens mitteilen.

Die Gruppe gehört mit 45 Objekten nach eigenen Angaben in den Regionen Heidenheim, Ostalb und Ulm/Neu-Ulm zu den führenden Unternehmen im Bereich der Wohnungs- und Zimmervermittlung. Vermietet wird etwa an Monteure oder Studenten. Aber auch auf anderen Gebieten sei die Gruppe nach Aussagen der Geschäftsführer aktiv. So werde derzeit etwa ein Pflege- und Schwesternheim in Heidenheim gebaut.

Der Verkauf des Sporthotels kommt nicht überraschend. Das Objekt wurde seit einiger Zeit im Internet angeboten. „Wir hatten eine ganze Reihe von Interessenten, die aber das Hotel nicht so weiterführen wollten, wie wir das uns vorgestellt hatten“, sagt Geschäftsführerin Angela Ihle. „Da wir nicht unter Zeitdruck standen, konnten wir warten, bis die für uns richtigen Interessenten vor der Tür standen.“

Eine der wichtigsten Fragen sei bereits geklärt: Die Beschäftigten – drei Festangestellte und drei Aushilfen – hätten bereits neue Jobs sicher in Aussicht, wobei Angela Ihle dabei behilflich war: „Wir waren ein tolles Team, das seit Jahren im Sporthotel arbeitete.“ Fluktuation habe es überhaupt nicht gegeben, was für die Gastronomie Seltenheitswert besitze. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Ihle. Zufrieden zeigt sie sich auch darüber, dass die Konditionen der Familie restlos erfüllt wurden. Über den Verkaufspreis herrscht Stillschweigen. Nur so viel: Das Geld wird in Vöhringen investiert. Mit ihrem Bruder Ralf will Angela Ihle auf dem Wohnbausektor tätig werden.

Vor drei Jahren hatte der Familienrat beschlossen, sich von der Immobilie zu trennen – wenngleich das Haus auch bis zu 90 Prozent ausgelastet sei und gut laufe. Aber Geschäftsführerin Ihle will sich nun anderen Objekten widmen. Auch will sie die Bereiche Coaching und Beratung wieder intensivieren. Tätigkeiten, die sie auf Sparflamme fahren musste, weil sie das Hotel führte. Ihle ist Hotelkauffrau, Betriebswirtin und zertifizierter Business-Coach und brachte aus dem Münchner Hilton-Hotel ausreichend Erfahrung mit. Seit 2003 managt sie das Sporthotel.

„Ich kann nur den zahlreichen Gruppen danken und unseren treuen Gästen.“ Die Klientel war vielseitig: Es kamen Golfspieler ebenso wie Radlfahrer, Teilnehmer am Tenniscamp und Touristen. Vor allem Holländer hätten bei ihren Fahrten in den Süden Station im Hotel gemacht.

Das Sporthotel wurde im Jahr 1980 fertiggestellt und verfügt über acht Doppelzimmer und elf Einzelzimmer. Bauherr war Franz Ihle. Ehefrau Sonja Ihle arbeitete bis 2003 im Hotel und half auch danach als Seniorchefin noch lange in der Buchhaltung aus.

Die illustre Gästeschar, die bei Ihles übernachtete, ist groß: Franz-Josef Strauß war Gast, ebenso der ehemalige Finanzminister Theo Waigel, Schriftsteller Martin Walser und Schauspieler wie Didi Hallervorden, Heiner Lauterbach und der Kabarettist Dieter Hildebrandt. Bilder im Gang zeigen, welche „Promis“ sich nach der Vorstellung im Wolfgang-Eychmüller-Haus im Hotel noch ein kühles Bier gönnten. Die zukünftigen Gäste werden Geschäftsleute ebenso sein wie Monteure oder Studenten.

