Das Ziegelwerk darf zusätzliches Material annehmen

Das Ziegelwerk Wiest in Bellenberg strebt an, weiteres Aushubmaterial von Tunnelbauarbeiten für Stuttgart 21 für seine Produktion zu nutzen.

Plus Der Weißenhorner Bürgermeister rechnet mit einem höheren Lkw-Aufkommen. Das Landratsamt und die Firma selbst sehen keinen Grund zur Sorge.

Von Jens Noll

Aus Sicht des Weißenhorner Rathauschefs ist das keine gute Nachricht für Emershofen. Und auch Bürgern aus Tiefenbach und Bellenberg dürfte die Angelegenheit nicht gefallen. In den genannten Orten sei künftig wieder mit erhöhtem Lastwagenverkehr zu rechnen, teilte Wolfgang Fendt am Montagabend im Bau- und Werksausschuss mit. Hintergrund ist eine Genehmigung, die das Landratsamt Neu-Ulm dem Ziegelwerk Wiest in Bellenberg erteilt hat.

Bekanntlich verarbeitet das Unternehmen Lehm, der von größeren Baustellen angeliefert wird. Bei den zahlreichen Tunnelbauarbeiten für die ICE-Neubaustrecke zwischen Ulm und Stuttgart fällt viel Tonerde an. Im Rahmen des Großprojekts Stuttgart 21 hat das Ziegelwerk nach dem Bau des Albvorlandtunnels nun noch eine weitere Möglichkeit aufgetan, um an Rohstoff für seine Produktion zu kommen. Um dieses zusätzliche Material auch auf der eigenen Halde lagern zu dürfen, hat die Firma eine entsprechende Genehmigung beantragt. Diese hat die Behörde auch erteilt und darüber die anliegenden Kommunen informiert.

Es gilt weiterhin ein Grenzwert für Lkw-Fahrten

In dem Fall handle es sich um keine Ermessensentscheidung, sagt Richard Götz, Fachbereichsleiter Immissionsschutz und Abfallrecht beim Landratsamt, auf Nachfrage unserer Redaktion. Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, dann müsse die Behörde die Genehmigung erteilen. Und das sei hier der Fall, sagt Götz.

Die Befürchtung, dass jetzt mehr Lastwagen durch Emershofen, Tiefenbach und Bellenberg rollen, um das zusätzliche Material zum Ziegelwerk zu bringen, hält er aber für unbegründet. Denn eine wichtige Vorgabe stehe auch in der neuen Genehmigung für das Ziegelwerk: Pro Tag sind weiterhin nur 100 Lkw-Anlieferungen erlaubt, das heißt, maximal 200 Fahrzeugbewegungen zwischen 6 und 22 Uhr. Und natürlich gilt in den Ortschaften weiterhin Tempo 30 für Lkw. Mit diesen Maßnahmen sollen die Anwohner, die sich schon lange über die vielen Lkw-Fahrten ärgern, entlastet werden.

Wenn das zusätzliche Material angeliefert wird, gebe es zwar mehr Lkw-Fahrten als bei der reinen Produktion, sagt Götz. „Aber es gibt nicht mehr Verkehr, als bisher schon genehmigt ist.“ Das betont auch Markus Wiest, Geschäftsführer des Ziegelwerks, im Gespräch mit unserer Redaktion. Punktuell könne es zu mehr Verkehr kommen, aber eben immer im Rahmen der genehmigten Werte. Wiest zufolge hat das Unternehmen nun zwar eine Möglichkeit gefunden, zusätzliches Aushubmaterial zu bekommen. Ob das künftig tatsächlich auch nach Bellenberg gebracht wird, ist aber noch nicht unter Dach und Fach.

