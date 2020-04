vor 36 Min.

Das Ziel lautet: Flächen sparen

Viele Gemeinden in Bayern wollen Bauprojekte im Ortsinneren fördern.

Plus Der Babenhauser Bauausschuss rät zu einer Selbstverpflichtung - und will den Leitsatz "Innen statt Außen" unterstreichen.

Innen statt außen: Diesem Leitsatz folgen einige bayerische Gemeinden. Auch, um an Zuschüsse für Bauprojekte im Ortskern zu kommen. In Babenhausen stehen aktuell Maßnahmen im Bereich des Fuggerschlosses und „Auf der Wies“ im Fokus – und auch die Frage, welche finanzielle Unterstützung die Marktgemeinde dafür in Anspruch nehmen kann.

Als eine Anlaufstelle gilt die Regierung von Schwaben. Sie informierte laut Bürgermeister Otto Göppel darüber, dass die Vorhaben auf dem Schlossgelände und „Auf der Wies“ durch die Initiative „Innen statt Außen“ gefördert werden könnten. Ein Zuschuss in Höhe von bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten wäre demnach möglich. Es gibt aber Voraussetzungen. Vorhaben auf dem Schlossareal und "Auf der Wies" Einerseits ist das ein städtebauliches Entwicklungskonzept. Das kann der Markt vorweisen. Andererseits muss sich die Kommune in einem sogenannten Selbstbindungsbeschluss dazu verpflichten, auf eine Weiterentwicklung unter Inanspruchnahme von Grundstücken im Außenbereich zu verzichten. Stattdessen muss sie die Innenentwicklung, zum Beispiel durch eine Nachverdichtung, vorantreiben. Der Bürgermeister dazu: „In unserem Fall kann diese Voraussetzung erfüllt werden, indem weiterhin versucht wird, einen Frequenzbringer Auf der Wies anzusiedeln und indem wichtige Infrastrukturprojekte wie der Kindergartenneubau oder der Bau eines Kulturzentrums im Zehentstadel im Innenbereich umgesetzt werden.“ Als einen Frequenzbringer wertet Göppel beispielsweise das geplante Gesundheitszentrum, das in einer Baulücke entstehen soll (wir berichteten: In Babenhausen wird ein Gesundheitszentrum geplant). Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung beschlossen, dem neu gewählten Marktgemeinderat, der im Mai aktiv wird, eine Empfehlung auszusprechen – denn künftig stelle dieser die Weichen für die Zukunft, so Göppel. Es geht bei der Empfehlung um eine Art Selbstverpflichtung. Grundsätzlich sollen vorrangig Flächen im Ortsinneren in Anspruch genommen werden. Erst, wenn nachgewiesen ist, dass im Innenbereich keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, werden Bereiche außerhalb genutzt. „Flächen zu sparen, ist dabei das oberste Ziel“, sagt Göppel. Baut sich die Gemeinde dadurch selbst Schranken auf? „Es ist eine Selbstverpflichtung, dass man nicht mehr so mit Baugebieten nach außen drängt“, sagt Göppel. „Es heißt nicht, dass das nicht mehr möglich ist.“ Der Bauausschuss rät dem neuen Marktrat zudem, an den Zielen und Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts festzuhalten. (stz) Lesen Sie außerdem: Drogeriemarkt will sich in Babenhausen niederlassen



