Das Zuhause der Vereine in Tiefenbach soll schöner werden

Plus Die Stadt will das von den Vereinen genutzte Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus in Tiefenbach umbauen. Was in dem 1,55 Millionen Euro schweren Vorhaben steckt.

Von Rebekka Jakob

Seit gut 20 Jahren ist das Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus in Tiefenbach das Zuhause von vielen Gruppen der Vereine. Jetzt steht eine Sanierung an. Und die Stadt hat auch schon einen Plan, wie sie nur einen Bruchteil der Kosten von 1,55 Millionen Euro schultern kann. Denn es gibt eine ganze Menge zu tun.

Freitagmorgen in Tiefenbach: So klein der Stadtteil Illertissens sein mag, so viel ist hier doch los. Eine Menge Fahrzeuge sind in der Ortsdurchfahrt unterwegs, im Laden „Ums Eck“ ist Betrieb und in der Grundschule wird fleißig gelernt. Nur im Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus in der Nachbarschaft der Feuerwehr ist es gerade noch ruhig – das wird sich aber im Laufe des Tages noch ändern. 17 ganz unterschiedliche Nutzergruppen aus dem Ort haben hier ihr Zuhause gefunden, seit der Vereinsring das ehemalige Schulhaus vor mehr als 20 Jahren übernommen hat – von der Mutter-Kind-Gruppe über den Gartenbauverein bis hin zur Volkshochschule mit verschiedenen Kursen. Doch das Haus ist in die Jahre gekommen – und der Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft braucht dringend eine grundlegende Sanierung und Neugestaltung. Die soll das Gebäude nun auch bekommen. Die Illertisser Stadträte erfuhren am Donnerstagabend von Architekt Jochen Jakob ( Krumbach), wie das Ganze aussehen könnte – und was das Projekt die Stadt voraussichtlich kosten wird.

Damit es Geld gibt, muss das Haus der Stadt Illertissen gehören

Das Haus 1854 erbaute Haus hatte 1950 einen Anbau erhalten, war zum 100. Geburtstag 1954 gründliche renoviert und 1976 umgebaut worden. Nach dem Tod von Bürgermeister Erwin Bürzle ging das alte Schulhaus durch Erbbaurecht auf 30 Jahre an die Vereine über, die es in rund 3000 Arbeitsstunden für ihre Zwecke umbauten. Und seitdem kräftig nutzten.

Fast genau vor einem Jahr hatte der Vereinsring Tiefenbach nun beschlossen, bei der Stadt die Sanierung des Gebäudes zu beantragen – und damit gleichzeitig das Gebäude an die Stadt zu übergeben, das den Vereinen eigentlich noch knapp zehn weitere Jahre an Erbbau gehört hätte. Denn nur, wenn das Haus im Besitz der Stadt ist, können die dringend benötigten Fördergelder beantragt werden. Stadtrat Ewald Ott ( CSU), seit dem vergangenen Herbst stellvertretender Vorsitzender des Vereins, kündigte einen wichtigen Schritt dazu für die kommende Woche an: „Wir haben einen Termin für die Schenkung an die Stadt.“ Ott hob die Bedeutung des Hauses für Tiefenbach hervor und bat seine Ratskollegen um Zustimmung: „Das ist wirklich der Mittelpunkt im Ort. Es ist wirklich eine Menge Geld, dass wir dafür jetzt bekommen können. Ich bitte euch dringlichst darum, heute dafür die nötige Willenserklärung abzugeben.“

Mangelnde Barrierefreiheit ist derzeit ein großes Problem

Ein großes Problem, welches die Nutzer des Bürgermeister-Bürzle-Hauses bisher hätten, sei die nicht vorhandene Barrierefreiheit, schilderte Ott im Stadtrat. Diesem Problem hatte sich Architekt Jochen Jakob in seiner Planung angenommen: Das Haus soll auf der Südseite einen Anbau bekommen, der auch einen Aufzug enthalten wird. Darüber sollen alle Besucher und Nutzer problemlos in alle Stockwerke des Gebäudes gelangen. Der Anbau ist laut Jakob in Beton vorgesehen, der mit einer Holzverkleidung ummantelt wird. Drinnen im Gebäude gibt es vor allem in Sachen Brandschutz und Energie eine Menge zu tun. Architekt Jakob betonte: „Wir wollen möglichst wenig eingreifen in die Bausubstanz.“ Im Keller soll die bisherige Ölheizung einer Pellet-Heizanlage weichen, Fußböden und teilweise auch die Decken müssen erneuert und die Treppen ersetzt werden. Neue Fenster werden nicht nur an der Westseite des Hauses eingebaut – hier gibt es derzeit keine – sondern im ganzen Gebäude erneuert. „Wir haben uns bei der Aufteilung an historischen Aufnahmen orientiert“, sagte Jochen Jakob. Eine Wärmedämmung mit Holzweichfaser sei eine gute Ergänzung für die Ziegelwände, ein mineralischer Außenputz ist dazu vorgesehen.

Das Krumbacher Architekturbüro bringt bereits viel Erfahrung bei der Gestaltung von Gemeinschaftshäusern mit – unter anderem das Bürgerhaus in Krumbach oder das Pfarr- und Begegnungszentrum Pfaffenhausen hat die Firma bereits gestaltet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sanierung in Tiefenbach: Kosten von 1,55 Millionen Euro sind vorgesehen

Das Ganze gibt es natürlich nicht zum Nulltarif: Die energetische Sanierung nach der Richtlinie „KfW EH 70“ mit der Gestaltung der Außenanlagen wird auf 1,55 Millionen Euro geschätzt. Wenn sie im Rahmen einer einfachen Dorfsanierung durchgeführt wird, kann die Stadt einen Förderantrag beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben stellen – die Behörde hat für das Tiefenbacher Projekt bereits gute Förderaussichten gestellt. Für den Bau an sich seien bis zu 800 000 Euro Förderung denkbar, und auch die Außenanlagen könnten mit 80 Prozent der tatsächlichen Kosten gefördert werden. Bürgermeister Jürgen Eisen machte deutlich: „Wir haben hier eine einmalige Chance, Fördergelder wie diese in dieser Höhe wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben.“

Im Zuge der Dorferneuerung könnte noch mehr saniert werden

Stadtrat Wilhelm Fischer (CSU) zeigte sich skeptisch – nicht dem Vorhaben an sich gegenüber, sondern vielmehr der hohen Förderung. „Wir haben eine hohe Verschuldung beim Bund und beim Land – da frage ich mich schon, wo das viele Geld für die Zuschüsse herkommt.“ Angesichts der Vorsicht, die der Stadtrat in Zeiten der Corona-Krise bei Ausgaben walten lassen will, wolle er keinen Beschluss fassen über ein Projekt, das man später vielleicht doch nicht finanzieren könne. „Wenn Sie das Geld nicht nehmen, nimmt es ein anderer“, kommentierte Bürgermeister Eisen die Zweifel. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) erinnerte daran, dass es gerade die Kommunen seien, die in der Krise mit ihren Investitionen die Wirtschaft am Laufen hielten. Einig waren sich die Vertreter aller Fraktionen darin, dass die engagierten Tiefenbacher ein zukunftsfähiges Heim verdient haben. Darum gab es auch die von Ewald Ott gewünschte Willenserklärung, das Haus in der energetisch bestmöglichen Variante zu sanieren – und damit das Signal an das Amt für Ländliche Entwicklung, die Fördergelder zu beantragen. Bürgermeister Jürgen Eisen erhofft sich von dem Vorhaben noch mehr: „Es wäre schön, wenn sich im Zuge der Dorferneuerung etwas tut, und vielleicht der ein oder andere Tiefenbacher ebenfalls eine Sanierung angeht.“

