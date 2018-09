vor 54 Min.

Das ist die neue Führung der Landkreis-Feuerwehr

Die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm haben eine neue Spitze. In der wird nun auch ein Mann aus Buch aktiv.

Von Carolin Lindner

Die Führungsriege der Feuerwehr im Landkreis Neu-Ulm ändert sich: Werner Wildt aus Vöhringen hört auf eigenen Wunsch als Kreisbrandinspektor auf, sein Nachfolger ist der Sendener Kommandant Peter Walter. Seine Position als Kreisbrandmeister wiederum nimmt ab sofort Markus Wöhrle aus Buch ein.

Werner Wildt ist vor über 40 Jahren in die Vöhringer Feuerwehr eingetreten. In seiner Zeit als Helfer bekleidete der heute 61-Jährige verschiedene Ämter vom Löschmeister bis zum Kommandanten der Vöhringer Wehr von 1995 bis 2013. Seit 2007 war Wildt als Kreisbrandinspektor tätig. Aus gesundheitlichen Gründen wollte er zurücktreten. Landrat Thorsten Freudenberger bedauerte den Schritt des 61-Jährigen, da dieser immer mit großer Begeisterung, Herzblut und Zeit dabei gewesen sei. Dennoch habe Wildt seinen Respekt, denn es brauche auch Kraft, loslassen zu können. Er dankte dem 61-Jährigen dafür, dass er über die vielen Jahre Verantwortung getragen habe und weiter trage. Denn mit seiner Tätigkeit als Schiedsrichter bei der Feuerwehr macht er weiter. Darüber war auch Kreisbrandrat Bernhard Schmidt froh, der Wildt dafür dankte, dass er das Feuerwehrwesen mitgeprägt habe. Wildt wird bei der Dienstversammlung der Kommandanten offiziell verabschiedet.

Sein Nachfolger ist der Sendener Kommandant Peter Walter. Auch er hat bereits viele Jahre Erfahrung in der Feuerwehr aufzuweisen. Der 57-jährige Walter ist auch seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr aktiv und seit sechs Jahren Kommandant in Senden. Nachdem er 2011 zum Kreisbrandmeister bestellt wurde, tritt er nun in die Fußstapfen seines Vöhringer Kollegen. Walter bleibt trotz seines neuen Amtes gleichzeitig Kommandant in Senden. Damit ist die städtische Wehr direkt Kreisbrandrat Schmidt unterstellt. So sollen Interessenskonflikte vermieden werden, da ein Inspektor sich nicht selbst beaufsichtigen könne. Walter ist als Inspektor für den nördlichen Bereich des Landkreises zuständig, dieser umfasst die Städte Senden und Vöhringen sowie Gemeinden wie Straß und Elchingen. Insgesamt sind es 15 Feuerwehren, ein Löschzug und zwei Werkfeuerwehren.

Markus Wöhrle von der Feuerwehr Buch rückt zum Kreisbrandmeister auf. Er ist im Jahr 2001 in die dortige Jugendgruppe eingetreten. Von 2011 bis 2017 leitete der 31-Jährige die Bucher Wehr als Kommandant. Im Kreisfeuerwehrverband ist Wöhrle als Schriftführer tätig. Als neuer Kreisbrandmeister unterstützt er den Inspektor und ist im Bereich Nord für die acht Wehren der Sendener Stadtteile, Bellenberg, Illerberg und Holzheim zuständig.

Schmidt sagte bei der Ernennung, Walter und Wöhrle seien seine „Wunschkandidaten“ gewesen. Er dankte auch den Kommunen, die die Feuerwehrleute während der Arbeitszeit regelmäßig freistellen. „Der Öffentliche Dienst muss da auch als Vorbild für private Firmen vorangehen“, so Schmidt.

