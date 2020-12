08:00 Uhr

Das kommt in Loket, Vizille und Co. auf den Plätzchenteller

Plus Wir haben uns in Illertisser und Vöhringer Partnerstädten umgehört, was dort als traditionelles Weihnachtsgebäck zubereitet wird. Ihre Rezepte haben alle gerne geteilt

Von URsula Katharina Balken und Regina Langhans

Was für die Deutschen der deftige Weihnachtsstollen mit Butter, Rosinen und Mandeln und für die Italiener der fluffige Panettone aus Hefeteig ist, ist für die Franzosen das hauchzarte Gebäck „Boule de neige au coco“ – kleine Schneebällchen mit Kokosraspeln. Die IZ hörte sich in den Partnerstädten um, was dort zum Christfest an Backwerk angeboten wird. Olivier Dubois aus der Vöhringer Partnerstadt Vizille erklärt, was es mit den „Schneebällchen“ auf sich hat.

Bevor Monsieur Olivier die Backschüssel und den Schneebesen in die Hand nimmt, setzt er seine „Bonnet de police“ auf, eine Mütze, die ihn als Mitglied des traditionsreichen Régiment du reconstruction auszeichnet. „Das ist eine Gemeinschaft, die zeitgetreu historische Ereignisse aus verschiedenen Epochen nachstellt“, erklärt er. Mit diesem besonderen Kopfputz entfaltet er offenbar auch eine besondere Kreativität.

In Vizille gibt es "Boules de neige au coco"

Er hat sich am Herd ans Werk gemacht und seine Zutaten bereitgestellt, um „Boules de neige au coco“ zu zaubern, kleine Kugeln aus Kokosraspeln und Puderzucker. Ein äußerst leichtes Backwerk, wobei backen nicht ganz die Art der Herstellung trifft. Denn die Kugeln werden bei 160 Grad Wärme eher getrocknet. Die Zubereitung ist einfach.

„Das ist ein uraltes Rezept aus der Toscana“, sagt Dubois. Es gebe zu Weihnachten auch Cantuccini, die auch in Deutschland bekannt sind und als Nachspeise gereicht werden, dazu ein süßer Dessertwein. Aber die „Schneekugeln“ sind nicht nur zur Weihnachtszeit etwas Besonderes, sie schmecken das ganze Jahr über.

Für die Boules de neige au coco werden vier Eiweiße steif geschlagen, 200 Gramm Puderzucker langsam hinzugefügt, 200 Gramm Kokosraspeln beigemischt und dann alles gut umgerührt. Aus der Masse werden Schneebällchen geformet, die dann etwa 20 Minuten bei 160 Grad im Backofen bleiben. Die Kugel zwischen den Handflächen zu formen, ist eine Kunst für sich. Denn es muss schnell gehen, damit die Masse durch die Wärme der Hände nicht zu weich wird. Sie sind eine süße Delikatesse, zart und weich, einfach lecker.

Marie-Claire Èzan erklärt, wie man einen „Bûche de Noël“ zubereitet

Ebenfalls typisch französisch zur Weihnachtszeit ist der „Bûche de Noël“. Die mit Mousse gefüllte Biskuitrolle im Aussehen eines Baumstamms gehe auf keltische Traditionen zurück, erzählt Marie-Claire Èzan, Partnerschaftspräsidentin in der Illertisser Partnerstadt Carnac. „Bretonische Weihnachten sind Feste, die von Magie und Legenden durchdrungen sind“, so Èzan. Sie hat sich für unsere Redaktion von betagten Landsleuten erzählen lassen, woher die Weihnachtstraditionen kommen.

Der französische Weihnachtskuchen „Bûche de Noël“ sieht wie ein Baumstamm aus. Bild: Regina Langhans

In der Bretagne erzählt man sich Folgendes: Lange bevor das christliche Weihnachtsfest eingeführt wurde, feierten die Kelten am 25. Dezember den Sonnengott Mithras. Sie widmeten dem Tag eine Tanne. Die tief katholischen Bretonen vergaßen ihre keltischen Wurzeln nicht und zündeten vor dem Gang zur Mitternachtsmesse im Ofen das „Weihnachtsprotokoll“ an, ein starker Baumstamm, der mit Weihwasser und Salz eingerieben war. Das Verbrennen konnte bis Dreikönig dauern, musste aber an Heiligabend nach der Messe besonders viel Hitze erzeugen. Die Glut wurde gesammelt, da sie Heil- und Schutzkräfte besitzen sollte. Längst haben andere Heizmethoden den vor sich hinglimmenden Holzstamm abgelöst, nicht aber die Tradition des Weihnachtsprotokolls. Heute kommt in Frankreich Jahr für Jahr zum Fest der Baumstamm in Form einer Biskuitrolle mit Schokomousse oder Buttercremefüllung auf den Tisch. Èzan erklärt, wie man den „Bûche den Noël“ macht:

Diese Zutaten werden benötigt

Für den Biskuit werden vier Eier, 120 Gramm Zucker, 140 Gramm Mehl, eine Prise Salz benötigt. Für die Mousse braucht es drei Eier, 130 Gramm dunkle Schokolade (60 Prozent Kakao), 50 Gramm Zucker. Die Schokoladenglasur beinhaltet 100 Gramm dunkle Schokolade und 50 Gramm Sahne.

Für den Biskuit in einer Schüssel Eigelb und Zucker schlagen, bis die Mischung weiß wird. Dann das Mehl unterrühren und ebenso das geschlagene Eiweiß mit einer Prise Salz. Den Teig auf ein rechteckiges, mit Backpapier ausgelegtes Blech gießen. Zehn bis 15 Minuten in dem auf 180 Grad vorgeheizten Ofen backen. Den Biskuit auf ein feuchtes Tuch stürzen, sofort aufrollen und abkühlen lassen. Sodann die Mousse vorbereiten, wofür die Eier getrennt und das Eigelb mit Zucker geschlagen wird. Vorsichtig die geschmolzene Schokolade hinzufügen, das geschlagene Eiweiß unterheben und eine Stunde im Kühlschrank aufbewahren. Dann den Biskuit ausbreiten, die Schokoladenmousse verteilen und vorsichtig wieder aufrollen. Die Enden werden abgeschnitten. Für die Glasur Schokolade und Sahne schmelzen. Damit den Stamm „bürsten“ beziehungsweise als Struktur auftragen. Die Bûche auf eine Schale legen und im Kühlschrank aufbewahren.

Die Loketer überraschen die Illertisser mit Selbstgebackenem

In Loket wurden heuer als Überraschung für die Freunde in Illertissen typisch tschechische Weihnachtsplätzchen gebacken. Jana Motliková vom Partnerschaftsverein Illertissen in Elbogen sagt: „Wir können unsere Freunde in der Partnerschaftsstadt, die Politiker, Vereine und Privatleute, doch nicht vergessen.“ Inzwischen haben die weihnachtlichen Grüße ihre Empfänger in Illertissen wohl erreicht, sodass dieser Artikel wohl niemandem die Überraschung verdirbt. Die Elbogener Großmutter-Lebzelten sind der Hit unter den böhmischen Weihnachtsplätzchen und werden auch in der Vöhlinstadt sicher gut ankommen. Jana Motliková hat für die Leser der Illertisser Zeitung drei nicht alltägliche Rezepte ausgesucht und wünscht genüssliches Verzehren.

Für die Elbogener Großmutter-Lebzelten braucht man zwei Eier, 140 Gramm Zucker, 140 Gramm geriebene Mandeln, 40 Gramm fein gehacktes Zitronat sowie je eine Messerspitze Kardamom und Nelken. Für die Zubereitung die Eier trennen, Eigelb und Zucker schaumig rühren, die übrigen Zutaten beimischen und zum Schluss steifen Eischnee unterziehen. Diesen Teig gleichmäßig auf kleine, runde Oblaten streichen, auf ein Blech mit Backpapier legen und über Nacht stehen lassen. Dann jeden Lebkuchen mit einer halben Mandel verzieren und anfangs bei schwacher, später stärkerer Hitze backen. Nach dem Erkalten mit Zitronenglasur überziehen.

Für ihre Freunde in Illertissen haben die Loketer ihre altböhmischen Ingwerkekse hübsch verziert. Bild: Jana Motliková

Als Nächstes gibt es pikante altböhmische Ingwerkekse: An Zutaten braucht es 130 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, ein Ei, ein Eigelb und neun Gramm frischen, gemahlenen Ingwer. Für die Zubereitung Zucker, Ei und Eigelb eine halbe Stunde gut abtreiben beziehungsweise schaumig schlagen, Ingwer daruntermischen und mit Mehl zu einem glatten Teig verkneten. Dann den Teig drei Millimeter stark ausrollen. Mit verschiedenen Formen ausstechen und eine halbe Stunde ruhen lassen. Sodann bei 150 bis 170 Grad lichtgelb backen und anschließend noch heiß vorsichtig vom Blech nehmen.

Die letzte Loketer Leckerei sind Kokosschokobusserl: Dafür benötigt man vier Eiweiß, je 250 Gramm Puderzucker und Kokosflocken sowie etwas geriebene Schokolade. Eiweiß und Zucker werden 20 Minuten lang mit der Hand schaumig gerührt, die Kokosflocken in den Teig untergerührt und dieser mit geriebener Schokolade gefärbt. Kleine Teighäufchen werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gegeben und gebacken.