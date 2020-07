18:00 Uhr

Das künftige Leitungsteam am Kolleg ist komplett

Franz Kögel wird neuer Leiter des Kollegs der Schulbrüder Illertissen, Karin Sonntag seine Stellvertreterin. Sie war selbst Schülerin dort.

Stühlerücken am Kolleg der Schulbrüder Illertissen: Auf den zum Schuljahresende ausscheidenden Leiter Manfred Schöpplein folgt sein bisheriger Stellvertreter Franz Kögel. Nun ist auch dessen frei gewordene Position besetzt: Mit Karin Sonntag übernimmt ebenfalls eine ehemalige Schülerin des Kollegs zum 1. August die Stelle der ständigen Stellvertreterin. Schöpplein freut sich darüber: „Es ist für mich wunderbar, zu sehen, dass mit ihr die mittlerweile elfte Lehrkraft am Kolleg tätig wird, die selbst auf diese Schule ging. Die hohe Identifikation unserer ehemaligen Schüler ist damit offensichtlich“, wird er in einer Mitteilung des katholischen Schulwerks der Diözese Augsburg zitiert.

Karin Sonntag hat nach ihrer Schulzeit am privaten Gymnasium des Schulwerks Lehramt für Chemie und Biologie an der Universität Ulm studiert und seit 1999 am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach unterrichtet. Der Mitteilung zufolge setzte sie sich dort besonders für die lebensnahe Vermittlung der naturwissenschaftlichen Fächer ein, sodass das Krumbacher Gymnasium mit dem Preis der Bayerischen Forscherschule 2019 ausgezeichnet wurde. Dieses Arbeitsfeld will sie am Kolleg der Schulbrüder fortsetzen und in der Unterstufe ein Konzept zur Einführung von Experimentierklassen entwickeln.

Darüber hinaus liegt der 49-Jährigen das gute Miteinander der Schulfamilie am Herzen. In dieser Hinsicht sieht sie in der christlichen Prägung ihres neuen Wirkungsortes eine besondere Voraussetzung für ein menschenorientiertes und attraktives Schulleben. Auch die Weiterentwicklung von erfolgreichem Unterricht hat ihre bisherige Tätigkeit bestimmt. „Im Team einer gemeinsam startenden Schulleitung bieten sich hier gerade unter den Herausforderungen der gegenwärtigen Umstände interessante Möglichkeiten für neue Akzente“, sagt sie. (az)

