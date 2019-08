00:32 Uhr

Das letzte Altstadtfest

Am Sonntag endet eine Tradition

Am morgigen Sonntag, 18. August, geht eine in Illertissen lieb gewonnene Tradition zu Ende: Das Altstadtfest der Stadtkapelle wird zum letzten Mal in der Rosengasse gefeiert. Es war seit nunmehr vier Jahrzehnten ein fester Bestandteil im Terminkalender. Ausgerechnet mit dem 40. Fest geht diese Tradition zu Ende. Die Gründe sind unterschiedlich. Zum Einen ist es schwieriger geworden, die benötigten privaten Flächen für die Feier zu bekommen, zum Anderen schlägt ein spezieller Fachkräftemangel bei den Helfern durch. Es gibt zu wenige Handwerker unter den Freiwilligen, die notwendigen Diensleistungen musste die Stadtkapelle zuletzt teuer einkaufen.

Deshalb sollten alle Freunde dieses Traditionsfestes das letzte Mal genießen. Los geht es wie immer mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr, den der Pfarrer im Ruhestand Franz Schmid zelebriert. Um 11 Uhr wird Bürgermeister Jürgen Eisen das erste Fass anzapfen. Zur Unterhaltung spielen die kleine Besetzung der Stadtkapelle (ab 15 Uhr) und die Musikkapelle Kirchhaslach (ab 18 Uhr). Natürlich gibt es auch wieder die begehrten ofenfrischen „Musikantenbrezeln“. Wie es mit dem Fest weitergeht, soll im Herbst entschieden werden. (az)

