vor 18 Min.

Das neue Gesicht im Team der IZ

Maximilian Sonntag startet in Illertissen seine Redakteursausbildung

Maximilian Sonntag ist das neue Gesicht im Team der Illertisser Zeitung. Diesen Monat startet er sein Volontariat an der Günther Holland Journalistenschule unserer Zeitung. Ganz neu ist der 25-Jährige hier allerdings nicht.

Seit Oktober nämlich sammelte er bereits bei der IZ Redaktionserfahrung als Praktikant. Zuvor studierte er in Augsburg Medien- und Kommunikationswissenschaften. Nach dem Studium war es dann an der Zeit für etwas Neues: Maximilian Sonntag entschied sich dazu, zur Polizei zu gehen und dort eine Ausbildung zu machen. „Es hat mir dort eigentlich gut gefallen“, sagt Sonntag, der in Nersingen aufgewachsen ist. Doch am Ende habe sich doch sein Interesse für den Journalismus durchgesetzt. Schon als Kind fand er den Beruf spannend – besonders im Bereich Sport. Einmal selbst vor der Kamera zu stehen und über die Ergebnisse der jüngsten Fußballspiele oder Skirennen zu berichten, das war als Kind für einige Zeit sein Traumberuf.

Statt mit Videokamera und Mikrofon ist der Nachwuchsjournalist inzwischen lieber mit Block und Stift unterwegs. Im kommenden Jahr wird er außerdem nicht nur über Sportevents, sondern über all die anderen spannenden Dinge in der Region berichten und dabei ein besonderes Augenmerk auf Altenstadt legen. (fwo)

