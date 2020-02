Das neue Hinweisschild soll an die A7-Ausfahrt Illertissen

Plus Nach einigem Heckmeck um die Fuggerschloss-Tafel an der Autobahn entscheidet sich der Marktrat für einen neuen Standort. Es ist aber nicht die erste Option.

Damit dürfte eine leidige Angelegenheit vom Tisch sein: Der Babenhauser Marktrat hat sich für einen neuen Standort für das touristische Hinweisschild an der A7 entschieden. Die braun-weiße Tafel, die Durchreisende auf das Fuggerschloss hinweist, soll künftig nahe der Ausfahrt Illertissen stehen. Zuletzt hatte es einigen Ärger um das Schild gegeben. Von Behördenirrsinn war die Rede. Daher stellte Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer ( CSU) in der Sitzung auch klar: „Wir freuen uns jetzt über etwas, das selbstverständlich sein sollte. Dass man da überhaupt einen Staatssekretär braucht, ist eigentlich unglaublich.“

Wie berichtet, wurde die touristische Unterrichtungstafel, so ihr offizieller Name, Ende 2019 an ihrem bisherigen Standort an der A7 nahe der Anschlussstelle Berkheim abgebaut. Die Autobahndirektion benachrichtigte den Markt Babenhausen darüber und verwies auf notwendige Arbeiten im Vorgriff auf den sechsspurigen Ausbau der Autobahn am Kreuz Memmingen. Die Babenhauser fühlten sich vor vollendete Tatsachen gestellt und ärgerten sich. Denn das Schild – eines von vieren entlang der A7 und der A96 – hatte vor ein paar Jahren einige Tausend Euro gekostet (mehr dazu hier: Schildbürgerstreich: Ärger um Tafel in Babenhausen).

Die Suche nach einem neuen Standort stellte sich wegen Auflagen als überaus schwierig heraus. Klaus Holetschek, damals noch Bürgerbeauftragter der bayerischen Staatsregierung, neuerdings Staatssekretär im Bau- und Verkehrsministerium, schaltete sich schließlich ein. Am vergangenen Dienstag kam dann die Nachricht: Eine Lösung ist gefunden. Und die soll die Marktgemeinde auch nichts kosten, sondern den Bund (Lesen Sie dazu: Hinweistafel: Das Fuggerschloss kommt wieder an die A7).

Ein Platz an der Rastanlage Illertal Ost wäre auch möglich gewesen

Laut Bürgermeister Otto Göppel (CSU) wurde der Markt jüngst in einer E-Mail der Autobahndirektion Südbayern darüber informiert, dass „zwei Standorte für das Hinweisschild möglich und richtlinienkonform wären“. Die erste Option: Ein Platz im Bereich der Rastanlage Illertal Ost. Der Vorteil aus Sicht der Babenhauser: Die nächstgelegene Ausfahrt Altenstadt wird von Navigationsgeräten auch als schnellster Weg in den Fuggermarkt vorgeschlagen. Der Nachteil: Die dorthin führende Staatsstraße 2017 befindet sich baulich in keinem guten Zustand, wie Zweiter Bürgermeister Dieter Miller ( Freie Wähler) zu bedenken gab. Außerdem dürfen diese Straße nur Fahrzeuge passieren, die weniger als zehn Tonnen wiegen. Hinzu kommt: Es ist keine Folgebeschilderung von der Ausfahrt Altenstadt in Richtung Babenhausen vorhanden. Die Räte waren sich unsicher, ob hierfür nicht doch noch Kosten auf den Markt zukommen könnten. „Nachdem wir nicht der Verursacher der Versetzung sind, sollten diese Kosten auch übernommen werden“, sagte Göppel.

Josef Deggendorfer (Freie Wähler) sah diese Feststellungen als keine gewichtigen Gegenargumente an: „Ein touristisches Hinweisschild wird einen Busfahrer nicht dazu veranlassen, von der geplanten Reiseroute abzuweichen.“ Außerdem würden gewiss 99,9 Prozent der Verkehrsteilnehmer, die spontan auf ein solches Schild reagieren, ein Navigationsgerät im Fahrzeug haben, mutmaßte er.

Trotz weiterer Entfernung fällt die Entscheidung für Illertissen

Die zweite Option: ein Standort vor der Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Norden. Eine Folgebeschilderung wäre von dort aus zwar vorhanden – aber die Durchreisenden müssten einen rückläufigen Weg nach Babenhausen in Kauf nehmen. Für diesen Platz spricht aus der Sicht Martin Gleichs (CSU): „Das Schild steht dann auf bayerischem Boden.“ Denn die Raststätte Illertal-Ost fällt derzeit in baden-württembergische Zuständigkeit.

Letztlich entschied sich die große Mehrheit im Gremium für den Standort bei Illertissen, wo auch ein Vöhlinschloss-Schild steht.

Mehr aus Babenhausen und Umgebung lesen Sie hier: