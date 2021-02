vor 31 Min.

Das sind die Sorgen und Ärgernisse der Altenstadter Bürger

Der Zugang zum Kriegerdenkmal in Untereichen ist auch im Sommer nicht im besten Zustand. Er soll umgestaltet werden.

Plus Weil die Bürgerversammlungen im vergangenen Jahr ausfielen, konnten Altenstadter ihre Anliegen im Rathaus einreichen. Nun hat der Marktrat darüber entschieden.

Von Armin Schmid

In normalen Zeiten bieten Bürgerversammlungen ein mal im Jahr allen Einwohnern einer Gemeinde die Möglichkeit, ihre Anliegen und Beschwerden vorzubringen. Pandemiebedingt sind diese Veranstaltungen fast alle entfallen. In Altenstadt hatten die Bürger aber die Möglichkeit, ihre Anfragen im Rathaus einzureichen, damit sie im Marktrat öffentlich behandelt werden können.

Wann ist die neue Brücke über den UIAG-Kanal fertig?

Josef Heinz aus Untereichen erkundigte sich dabei nach dem Planungsstand der Brücke im Bereich des UIAG-Kanals. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Brücke teil eines Leader-Projekts ist. Im Prinzip gehe es darum, eine Kooperationsvereinbarung mit Leader und den Lechwerken zu schließen. Danach könne die LEW das Brückenbauwerk ausschreiben und die Bauarbeiten vergeben. Nach Abschluss sei es so, dass der Markt Altenstadt seinen Anteil an den Kosten begleichen muss.

Die neue Brücke soll möglichst nah am Standort der alten Brücke entstehen. Das alte Brückenbauwerk weiter zu nutzen, komme laut einem statischen Gutachten nicht infrage. „Die Sanierungskosten wären für den Nutzen, der entsteht, viel zu hoch.“ Baubeginn könnte laut Höß bereits im Herbst dieses Jahres sein. Im Frühjahr 2022 könnte das neue Brückenbauwerk dann bereits fertig sein.

Altenstadt: Zugang zur Iller soll weiter möglich sein

Einer Anfrage von Wolfram Klettner lag zugrunde, dass die schöne Brücke erhalten bleiben sollte beziehungsweise die Sanierung einem Neubau vorzuziehen wäre. In Rahmen des Projekts „Agile Iller“ soll in diesem Bereich ein Seitenarm an der Iller geschaffen werden. Klettner meinte, dass man darauf achten sollte, dass der Zugang zur Iller auch dann noch möglich ist. Wolfgang Höß berichtete, dass die Uferaufweitung kommen wird, dass es im Zuge dessen aber auch eine Wegeverlegung geben wird. Ein neuer Weg soll demnach die fußläufige Verbindung zur Iller sicherstellen.

Wolfram Klettner möchte auch wissen, wie es mit einer Anfrage aus der Bürgerversammlung 2018, die die Installation von Defibrillatoren in den Ortsteilen betraf, aussieht. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Defibrillatoren bestellt sind und angebracht werden. Die Schulungen, in denen erklärt wird, wie die Defis angewendet werden, finden bedingt durch Corona zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Neuer Weg an das Krieger-Denkmal in Untereichen

Als störend empfindet Wolfram Klettner den Zustand des Bereichs vor dem Krieger-Ehrenmal im Untereicher Friedhof. Es handle sich derzeit um eine ungepflegte Maulwurfwiese. Klettner schlug vor, dass bis zum nächsten Volkstrauertag mittig in der Wiese ein gepflasterter Gehweg angelegt werden sollte. Der Bürgermeister meinte, dass der Antrag noch in diesem Jahr umgesetzt wird.

Elke Haas setzt sich dafür ein, dass Parken nur noch auf gekennzeichneten Flächen möglich sein soll. Ansonsten soll generelles Parkverbot gelten. Wolfgang Höß meinte hierzu, dass zunächst das Verkehrsrecht gilt. Parken auf gekennzeichneten Flächen sei darüber hinaus nur in Spielstraßen möglich. Wolfgang Neumann hatte ebenfalls ein Anliegen, das das Thema Verkehr betrifft. Er findet es gut, dass im gesamten Ortsbereich von Herrenstetten Tempo 30 ausgewiesen ist. Trotzdem komme es an unübersichtlichen Kreuzungen und Einmündungen immer wieder zu gefährlichen Situationen, die demnach auch zu Verkehrsunfällen geführt haben. Neumann bat darum, die Kennzeichnung der gefährlichen Straßenbereiche mit einem weißen Balken zu prüfen. Der Marktgemeinderat sprach sich einstimmig für eine Prüfung durch das Bauamt und die Verkehrspolizei aus

Daniela Osterberger fragte an, wann die Erschließungskosten des Baugebiets Altenstadt Mitte abgerechnet werden. Höß fügte an, dass die Erschließungsbeiträge noch in 2021 eingehoben werden.

Lesen Sie außerdem: