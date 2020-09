vor 35 Min.

Das war der Grund für den Polizeieinsatz vor einer Illertisser Bank

Blaulicht war am Dienstagabend in der Illertisser Innenstadt zu sehen.

Die Polizei war am Dienstagabend mit Blaulicht vor einer Bankfiliale an der Illertisser Hauptstraße im Einsatz.

Wer am frühen Dienstagabend in der Illertisser Innenstadt unterwegs war, hat sich gewundert: Vor einem Bankgebäude an der Hauptstraße stand die Polizei mit Blaulicht. Was war der Grund für den Einsatz?

„Ein Fehlalarm“, sagt Alexander Kurfürst von der Illertisser Polizeiinspektion auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Tür der Bankfiliale sei aus einem ihm nicht bekannten Grund geöffnet gewesen. Deren Alarmanlage sei an die Notrufzentrale angeschlossen, welche die Polizei benachrichtigte. Zwei Streifenbesatzungen sahen laut Kurfürst vor Ort nach dem Rechten und gaben schließlich Entwarnung. (stz)

