vor 52 Min.

David Blair im Gastraum

Der Kanadier tritt nächste Woche in Illertissen auf

Nach der Premiere im Dezember 2018 kommt der Singer Songwriter David Blair am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr erneut ins Projekt Gastraum nach Illertissen. Bekannt aus der TV-Sendung „ The Voice of Germany“, präsentiert der Kanadier dabei unter anderem viele Hits von seinem fünften Album „As You Let Go: Songwriting Sundays“ mit rein akustischen Songs. Purer Gesang, begleitet von Klavier oder Gitarre.

Mit dabei hat Blair diesmal die Künstlerin Ruth Maria Rossel – eine klassisch ausgebildete Cellistin, die während ihrer Konzerte auch mal gerne ihr Instrument live mit einer „loop machine“ sampled, um die verschiedenen Tonspuren zu einem einzigartigen Klangerlebnis zusammenzufügen. (az)

Karten gibt es per Mail an pfortenoeffner@projekt-gastraum. de, unter Telefon 0178/2876575 oder an der Abendkasse.

